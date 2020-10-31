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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201031/kalyn-1582476878.html
Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом
Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом
Пресс-секретарь и советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T19:36
2020-10-31T19:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мвд турции
ибрагим калын
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь и советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что заразился коронавирусом.Ранее в субботу о заражении коронавирусом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он госпитализирован."Я нахожусь на заключительной стадии лечения коронавируса, который переношу с легкими симптомами. Я сейчас в порядке. Благодарю всех, кто звонит, спрашивает, отправляет сообщения, молится", - написал Калын в Twitter.Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции накануне составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html
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коронавирус covid-19, мвд турции, ибрагим калын, коронавирусы, турция, в мире

Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом

19:36 31.10.2020
 
© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь и советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что заразился коронавирусом.
Ранее в субботу о заражении коронавирусом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он госпитализирован.
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"Я нахожусь на заключительной стадии лечения коронавируса, который переношу с легкими симптомами. Я сейчас в порядке. Благодарю всех, кто звонит, спрашивает, отправляет сообщения, молится", - написал Калын в Twitter.
Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции накануне составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД ТурцииИбрагим КалынКоронавирусыТурцияВ мире
 
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