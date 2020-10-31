https://ria.ru/20201031/kalyn-1582476878.html

Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь Эрдогана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь и советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T19:36

2020-10-31T19:36

2020-10-31T19:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мвд турции

ибрагим калын

коронавирусы

турция

в мире

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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь и советник президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что заразился коронавирусом.Ранее в субботу о заражении коронавирусом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Он госпитализирован."Я нахожусь на заключительной стадии лечения коронавируса, который переношу с легкими симптомами. Я сейчас в порядке. Благодарю всех, кто звонит, спрашивает, отправляет сообщения, молится", - написал Калын в Twitter.Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции накануне составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201030/posledstviya-1582386097.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мвд турции, ибрагим калын, коронавирусы, турция, в мире