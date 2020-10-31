https://ria.ru/20201031/kadyrov-1582397666.html

Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции

Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман не устраивать митинги возле посольства Франции. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T01:15

2020-10-31T01:15

2020-10-31T07:37

вооруженные нападения во франции

эммануэль макрон

рамзан кадыров

франция

ницца

париж

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман не устраивать митинги возле посольства Франции.В четверг у французского дипведомства в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, педагог демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее терактом.

https://ria.ru/20201029/terakt--1582175440.html

франция

ницца

париж

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, рамзан кадыров, франция, ницца, париж, в мире