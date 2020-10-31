Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/kadyrov-1582397666.html
Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман не устраивать митинги возле посольства Франции. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T01:15
2020-10-31T07:37
вооруженные нападения во франции
эммануэль макрон
рамзан кадыров
франция
ницца
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1400x0_80_0_0_a48bece22dd5a8456102f155682ac934.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман не устраивать митинги возле посольства Франции.В четверг у французского дипведомства в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, педагог демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее терактом.
https://ria.ru/20201029/terakt--1582175440.html
франция
ницца
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_200:0:2185:1489_1400x0_80_0_0_453bf7fed6ef887f67ffe2a9821e6c66.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные нападения во франции, эммануэль макрон, рамзан кадыров, франция, ницца, париж, в мире

Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции

01:15 31.10.2020 (обновлено: 07:37 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман не устраивать митинги возле посольства Франции.
В четверг у французского дипведомства в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

"Хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации", — написал Кадыров в Telegram.

Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, педагог демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее терактом.
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 20:09Религия и мировоззрение
Российские мусульмане осудили теракт в Ницце
 
Вооруженные нападения во ФранцииЭммануэль МакронРамзан КадыровФранцияНиццаПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния