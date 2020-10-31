Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции
01:15 31.10.2020 (обновлено: 07:37 31.10.2020)
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман не устраивать митинги возле посольства Франции.
В четверг у французского дипведомства в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
"Хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации", — написал Кадыров в Telegram.
Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, педагог демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, сообщается также о нескольких раненых. Ряд СМИ отмечает, что нападавший обезглавил двух человек. Злоумышленника задержали. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять "Аллах акбар". Расследование ведет антитеррористический отдел прокуратуры. Президент Франции назвал произошедшее терактом.
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