https://ria.ru/20201031/izmir-1582450401.html
В Измире спасатели извлекли из-под завалов четырех живых человек
В Измире спасатели извлекли из-под завалов четырех живых человек
Спасатели извлекли из-под завалов четырех живых человек спустя почти сутки после сильного землетрясения в Измире, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:22
2020-10-31T15:22
2020-10-31T15:22
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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ИЗМИР, 31 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Спасатели извлекли из-под завалов четырех живых человек спустя почти сутки после сильного землетрясения в Измире, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Среди спасенных - две женщины, мужчина и ребенок. Спасатели и присутствующие на месте событий местные жители встретили аплодисментами пронос носилок со спасенными. Ожидается, что под завалами находятся еще несколько человек, в том числе посетители кафе, которое располагалось в этом здании.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, в Турции при землетрясении 26 человек погибли и 831 ранены. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/turtsiya-1582442978.html
https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582416394.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-10-31T15:22
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РИА Новости
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РИА Новости
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землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире