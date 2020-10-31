https://ria.ru/20201031/izmir-1582442212.html
В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов
В Измире извлекли еще четырех человек из-под завалов
Спасатели извлекли из-под завалов четырех живых человек спустя почти сутки после сильного землетрясения в Измире, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:25
2020-10-31T14:25
2020-10-31T14:25
землетрясение в эгейском море
турция
измир
в мире
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ИЗМИР, 31 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Спасатели извлекли из-под завалов четырех живых человек спустя почти сутки после сильного землетрясения в Измире, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Среди спасенных - две женщины, мужчина и ребенок. Спасатели и присутствующие на месте событий местные жители встретили аплодисментами пронос носилок со спасенными. Ожидается, что под завалами находятся еще несколько человек, в том числе посетители кафе, которое располагалось в этом здании.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.По последним данным, в Турции при землетрясении 26 человек погибли и 831 ранены. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582402546.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, турция, измир, в мире