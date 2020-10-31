https://ria.ru/20201031/italiya-1582347550.html
В Италии продадут дома по цене гамбургера
В Италии продадут дома по цене гамбургера
В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита — всего за один евро, сообщает The Sun. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:30
2020-10-31T00:30
2020-10-31T00:48
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита — всего за один евро, сообщает The Sun.Покупателям предложат нуждающиеся в ремонте здания. Некоторые из них находятся в запустении с 1968 года, после землетрясения.Также в городе есть рестораны и кафе на любой бюджет, Норманнский замок и музеи.В городском совете надеются, что эти факторы привлекут потенциальных покупателей недвижимости.Единственный нюанс в том, что будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.
https://ria.ru/20201030/turisty-1582229988.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сицилия, новости - туризм, италия