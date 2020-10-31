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https://ria.ru/20201031/italiya-1582347550.html
В Италии продадут дома по цене гамбургера
В Италии продадут дома по цене гамбургера
В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита — всего за один евро, сообщает The Sun. РИА Новости, 31.10.2020
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туризм
сицилия
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита — всего за один евро, сообщает The Sun.Покупателям предложат нуждающиеся в ремонте здания. Некоторые из них находятся в запустении с 1968 года, после землетрясения.Также в городе есть рестораны и кафе на любой бюджет, Норманнский замок и музеи.В городском совете надеются, что эти факторы привлекут потенциальных покупателей недвижимости.Единственный нюанс в том, что будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.
https://ria.ru/20201030/turisty-1582229988.html
сицилия
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сицилия, новости - туризм, италия

В Италии продадут дома по цене гамбургера

00:30 31.10.2020 (обновлено: 00:48 31.10.2020)
 
CC BY 2.0 / sctkirk / SalemiГород Салеми на острове Сицилия, Италия
Город Салеми на острове Сицилия, Италия - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
CC BY 2.0 / sctkirk / Salemi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита — всего за один евро, сообщает The Sun.
Покупателям предложат нуждающиеся в ремонте здания. Некоторые из них находятся в запустении с 1968 года, после землетрясения.

"Все дома принадлежат городскому совету, что ускоряет продажу и снижает бюрократию, — цитирует издание мэра города Доменико Венути. — Перед запуском (продаж — Прим.ред.) мы восстановили эти районы Салеми, модернизировали инфраструктуру, дороги, электросети, канализацию".

Также в городе есть рестораны и кафе на любой бюджет, Норманнский замок и музеи.
CC BY 2.0 / Sicilianmama / old houseДом в коммуне Салеми на острове Сицилия, Италия
Дом в коммуне Салеми на острове Сицилия, Италия
1 из 2
Дом в коммуне Салеми на острове Сицилия, Италия
CC BY 2.0 / Sicilianmama / old house
© AFP 2020 / Gabriel BouysГород Салеми на острове Сицилия, Италия
Город Салеми на острове Сицилия, Италия
2 из 2
Город Салеми на острове Сицилия, Италия
© AFP 2020 / Gabriel Bouys
1 из 2
Дом в коммуне Салеми на острове Сицилия, Италия
CC BY 2.0 / Sicilianmama / old house
2 из 2
Город Салеми на острове Сицилия, Италия
© AFP 2020 / Gabriel Bouys
В городском совете надеются, что эти факторы привлекут потенциальных покупателей недвижимости.
Единственный нюанс в том, что будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.
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