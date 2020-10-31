https://ria.ru/20201031/italiya-1582347550.html

В Италии продадут дома по цене гамбургера

В Италии продадут дома по цене гамбургера

В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита — всего за один евро, сообщает The Sun. РИА Новости, 31.10.2020

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сицилия

новости - туризм

италия

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В итальянском городе Салеми на Сицилии выставят на продажу больше 30 домов по цене гамбургера из общепита — всего за один евро, сообщает The Sun.Покупателям предложат нуждающиеся в ремонте здания. Некоторые из них находятся в запустении с 1968 года, после землетрясения.Также в городе есть рестораны и кафе на любой бюджет, Норманнский замок и музеи.В городском совете надеются, что эти факторы привлекут потенциальных покупателей недвижимости.Единственный нюанс в том, что будущим владельцам придется ежегодно оплачивать страховку на здание в размере 250 евро, пока строение не будет отремонтировано.

https://ria.ru/20201030/turisty-1582229988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сицилия, новости - туризм, италия