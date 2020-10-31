https://ria.ru/20201031/ispaniya-1582451326.html

В Испании задержали мужчину, восхвалявшего убийство учителя под Парижем

В Испании задержали мужчину, восхвалявшего убийство учителя под Парижем

Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra задержали выходца из Марокко за прославление терроризма и призывы к совершению новых терактов,... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:31

2020-10-31T15:31

2020-10-31T15:31

убийство учителя во франции

ницца

марокко

париж

в мире

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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra задержали выходца из Марокко за прославление терроризма и призывы к совершению новых терактов, говорится в сообщении ведомства.Сообщается, что марокканец в социальных сетях распространял публикации, которые оправдывали убийство учителя истории Самюэля Пати, совершенное в середине октября, и призывали совершать аналогичные "акты возмездия" в отношении тех, кто "не оказывает должного уважения пророку" Мухаммеду, осуществлять джихад для "защиты пророка" и "провозглашения мирового халифата".Мужчина был задержан в Барселоне. Он дал показания судье, который принял решение отпустить его до рассмотрения дела по существу. У подозреваемого изъяли паспорт, он должен каждые 15 дней являться в суд.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/proisshestviya-1581476432.html

ницца

марокко

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, ницца, марокко, париж, в мире