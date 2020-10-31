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В Испании задержали мужчину, восхвалявшего убийство учителя под Парижем
В Испании задержали мужчину, восхвалявшего убийство учителя под Парижем
Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra задержали выходца из Марокко за прославление терроризма и призывы к совершению новых терактов,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:31
2020-10-31T15:31
убийство учителя во франции
ницца
марокко
париж
в мире
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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra задержали выходца из Марокко за прославление терроризма и призывы к совершению новых терактов, говорится в сообщении ведомства.Сообщается, что марокканец в социальных сетях распространял публикации, которые оправдывали убийство учителя истории Самюэля Пати, совершенное в середине октября, и призывали совершать аналогичные "акты возмездия" в отношении тех, кто "не оказывает должного уважения пророку" Мухаммеду, осуществлять джихад для "защиты пророка" и "провозглашения мирового халифата".Мужчина был задержан в Барселоне. Он дал показания судье, который принял решение отпустить его до рассмотрения дела по существу. У подозреваемого изъяли паспорт, он должен каждые 15 дней являться в суд.Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/proisshestviya-1581476432.html
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марокко
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убийство учителя во франции, ницца, марокко, париж, в мире

В Испании задержали мужчину, восхвалявшего убийство учителя под Парижем

15:31 31.10.2020
 
© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Fotolia / samantha vial
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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra задержали выходца из Марокко за прославление терроризма и призывы к совершению новых терактов, говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что марокканец в социальных сетях распространял публикации, которые оправдывали убийство учителя истории Самюэля Пати, совершенное в середине октября, и призывали совершать аналогичные "акты возмездия" в отношении тех, кто "не оказывает должного уважения пророку" Мухаммеду, осуществлять джихад для "защиты пророка" и "провозглашения мирового халифата".
Мужчина был задержан в Барселоне. Он дал показания судье, который принял решение отпустить его до рассмотрения дела по существу. У подозреваемого изъяли паспорт, он должен каждые 15 дней являться в суд.
Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен.
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Убийство учителя во ФранцииНиццаМароккоПарижВ мире
 
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