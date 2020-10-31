Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в проходящих в субботу парламентских выборах, заявила, что проголосовала за европейскую Грузию, и призвала население прийти на выборы, несмотря на пандемию коронавируса.
"Я хочу всех поздравить с сегодняшним днем! Я проголосовала так, как это сделает каждый гражданин - свободно, мирно... Мы голосуем для того, чтобы построить ту страну, о которой все мечтаем. Это европейская, демократическая страна", - заявила президент.
По словам главы государства, избирателям приходится голосовать в условиях пандемии коронавируса, но она призывает всех прийти на участки, так как на месте обеспечена безопасность и учтены меры гигиены.
В Грузии в субботу проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла ведут 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве".