https://ria.ru/20201031/frantsiya-1582457610.html

Париж призвал Москву официально осудить угрозы в адрес Франции

Париж призвал Москву официально осудить угрозы в адрес Франции

В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T16:18

2020-10-31T16:18

2020-10-31T16:20

эммануэль макрон

москва

джидда

вооруженные нападения во франции

россия

франция

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением, заявила дипмиссия."Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением... Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", - говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.

https://ria.ru/20201030/posolstvo-1582328467.html

москва

джидда

россия

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, москва, джидда, вооруженные нападения во франции, россия, франция, в мире