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Париж призвал Москву официально осудить угрозы в адрес Франции
Париж призвал Москву официально осудить угрозы в адрес Франции
В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:18
2020-10-31T16:20
эммануэль макрон
москва
джидда
вооруженные нападения во франции
россия
франция
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением, заявила дипмиссия."Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением... Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", - говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.
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москва
джидда
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эммануэль макрон, москва, джидда, вооруженные нападения во франции, россия, франция, в мире

Париж призвал Москву официально осудить угрозы в адрес Франции

16:18 31.10.2020 (обновлено: 16:20 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗдание посольства Франции
Здание посольства Франции - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением, заявила дипмиссия.
"Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением... Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", - говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.
В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.
Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста около посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 17:24
У французского посольства в Москве задержали около десяти человек
 
Эммануэль МакронМоскваДжиддаВооруженные нападения во ФранцииРоссияФранцияВ мире
 
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