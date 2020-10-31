https://ria.ru/20201031/frantsiya-1582457610.html
Париж призвал Москву официально осудить угрозы в адрес Франции
Париж призвал Москву официально осудить угрозы в адрес Франции
В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:18
2020-10-31T16:18
2020-10-31T16:20
эммануэль макрон
москва
джидда
вооруженные нападения во франции
россия
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152469/61/1524696151_0:89:3068:1815_1400x0_80_0_0_bfdec317c020339b70b37b82b2f7609e.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В посольстве Франции в России глубоко обеспокоены угрозами в адрес республики, сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением, заявила дипмиссия."Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением... Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России", - говорится в сообщении посольства, поступившем в РИА Новости.В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.Кроме того, в четверг полиция Саудовской Аравии задержала мужчину при попытке напасть на охранника консульства Франции в саудовской Джидде.
https://ria.ru/20201030/posolstvo-1582328467.html
москва
джидда
россия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152469/61/1524696151_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a2030967ca014e8eceafc63115e17649.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, москва, джидда, вооруженные нападения во франции, россия, франция, в мире