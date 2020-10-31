https://ria.ru/20201031/fonar-1582415722.html
В Москве до конца года установят около 50 тысяч "умных" фонарей
В Москве до конца года установят около 50 тысяч "умных" фонарей
Около 50 тысяч "умных" фонарей установят в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:15
2020-10-31T10:15
2020-10-31T10:15
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 50 тысяч "умных" фонарей установят в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей"... До конца года запланирована установка еще порядка 50 тысяч, в ближайшие пять лет все уличные фонари будут оборудованы контролерами, то есть станут "умными", - отметил Бирюков.По его словам, в настоящее время на центральных улицах, вылетных магистралях и участках МКАД установлено около 70 тысяч "умных фонарей", что составляет примерно 11% от общего числа городских светильников.Он пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями.Благодаря им диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.Заммэра подчеркнул, что информация о нарушении в работе фонаря сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о светильниках."В этом году будет установлено почти 85 тысяч беспроводных идентификаторов. Благодаря им специалисты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен", - добавил он.
https://ria.ru/20201026/elektroseti-1581540367.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Около 50 тысяч "умных" фонарей установят в Москве
до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей"... До конца года запланирована установка еще порядка 50 тысяч, в ближайшие пять лет все уличные фонари будут оборудованы контролерами, то есть станут "умными", - отметил Бирюков.
По его словам, в настоящее время на центральных улицах, вылетных магистралях и участках МКАД установлено около 70 тысяч "умных фонарей", что составляет примерно 11% от общего числа городских светильников.
Он пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями.
Благодаря им диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
Заммэра подчеркнул, что информация о нарушении в работе фонаря сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о светильниках.
"В этом году будет установлено почти 85 тысяч беспроводных идентификаторов. Благодаря им специалисты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен", - добавил он.