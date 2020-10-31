https://ria.ru/20201031/fonar-1582415722.html

В Москве до конца года установят около 50 тысяч "умных" фонарей

В Москве до конца года установят около 50 тысяч "умных" фонарей

Около 50 тысяч "умных" фонарей установят в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:15

2020-10-31T10:15

2020-10-31T10:15

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 50 тысяч "умных" фонарей установят в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей"... До конца года запланирована установка еще порядка 50 тысяч, в ближайшие пять лет все уличные фонари будут оборудованы контролерами, то есть станут "умными", - отметил Бирюков.По его словам, в настоящее время на центральных улицах, вылетных магистралях и участках МКАД установлено около 70 тысяч "умных фонарей", что составляет примерно 11% от общего числа городских светильников.Он пояснил, что в светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями.Благодаря им диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.Заммэра подчеркнул, что информация о нарушении в работе фонаря сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о светильниках."В этом году будет установлено почти 85 тысяч беспроводных идентификаторов. Благодаря им специалисты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен", - добавил он.

https://ria.ru/20201026/elektroseti-1581540367.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество