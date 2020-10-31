https://ria.ru/20201031/epidemiya-1582473397.html

В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год

В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал URA.ru, по каким сценариям возможно развитие эпидемии COVID-19 в России в 2021... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T19:05

2020-10-31T19:05

2020-10-31T21:47

анатолий альштейн

воз

бразилия

индия

сша

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал URA.ru, по каким сценариям возможно развитие эпидемии COVID-19 в России в 2021 году.По словам специалиста, если население не будет придерживаться противоэпидемических мер, то страну ждет всплеск коронавируса после новогодних каникул.Он уточнил, что никаких дополнительных ограничений на этот период вводить не нужно.Число заражений коронавирусной инфекцией в мире, по данным ВОЗ, достигло 45 миллионов случаев, 1,17 миллиона человек скончались. Больше всего заболевших COVID-19 выявили в США — 8,7 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия.В России зарегистрировано 1,6 миллиона случаев коронавируса. Из них 1,2 миллиона уже вылечились. Более 27 тысяч человек спасти не удалось.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582457103.html

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индия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альштейн, воз, бразилия, индия, сша, общество