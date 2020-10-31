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Экзит-поллы: на выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта"
Экзит-поллы: на выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта"
Провластная партия "Грузинская мечта" лидирует c 55% на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют результаты экзит-полла американской компании РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T19:06
2020-10-31T20:27
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
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ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Провластная партия "Грузинская мечта" лидирует c 55% на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют результаты экзит-полла американской компании Public Opinion Strategies, проведенного по заказу телекомпании "Имеди".На втором месте — оппозиционный блок с участием партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение — объединенная оппозиция "Сила в единстве", у нее 23% голосов. В парламент также проходят партии "Европейская Грузия" (три процента), "Лело" (три процента), "Альянс патриотов" (три процента), "Стратегия Агмашенебели" (три процента), "Гирчи" (три процента) и другие.Как показывают данные другого экзит-полла, исследовательской компании Survation, партия "Грузинская мечта" лидирует c 52,26%. Опрос проводился по заказу телекомпании "Рустави 2".На втором месте — оппозиционный блок с участием партии Саакашвили с результатом 25,33%. В парламент также проходят партии "Европейская Грузия" — 4,2%, "Гирчи" — 3,52%, "Лело" — 2,61% и другие."Грузинская мечта" уже празднует победу после обнародованных данных экзит-поллов. Перед главным офисом правящей партии собрались ее члены и сторонники. Результаты экзит-поллов они встретили овациями и аплодисментами."Поздравляю всех, вот какие мы сильные люди, грузины! Благодарим активистов партии, лидеров, вас, молодежь — вы принесли эту победу", — заявил основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили присутствующим.Саакашвили, в свою очередь, назвал прошедшие парламентские выборы историческим событием. По его словам, оппозиция добилась "безусловной победы". Саакашвили утверждает, что "Сила в единстве" набрала минимум 33% голосов.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/gruziya-1582457244.html
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грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

Экзит-поллы: на выборах в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта"

19:06 31.10.2020 (обновлено: 20:27 31.10.2020)
 
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Парламентские выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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ТБИЛИСИ, 31 окт — РИА Новости. Провластная партия "Грузинская мечта" лидирует c 55% на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют результаты экзит-полла американской компании Public Opinion Strategies, проведенного по заказу телекомпании "Имеди".
На втором месте — оппозиционный блок с участием партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение — объединенная оппозиция "Сила в единстве", у нее 23% голосов. В парламент также проходят партии "Европейская Грузия" (три процента), "Лело" (три процента), "Альянс патриотов" (три процента), "Стратегия Агмашенебели" (три процента), "Гирчи" (три процента) и другие.
Как показывают данные другого экзит-полла, исследовательской компании Survation, партия "Грузинская мечта" лидирует c 52,26%. Опрос проводился по заказу телекомпании "Рустави 2".
На втором месте — оппозиционный блок с участием партии Саакашвили с результатом 25,33%. В парламент также проходят партии "Европейская Грузия" — 4,2%, "Гирчи" — 3,52%, "Лело" — 2,61% и другие.
"Грузинская мечта" уже празднует победу после обнародованных данных экзит-поллов. Перед главным офисом правящей партии собрались ее члены и сторонники. Результаты экзит-поллов они встретили овациями и аплодисментами.
"Поздравляю всех, вот какие мы сильные люди, грузины! Благодарим активистов партии, лидеров, вас, молодежь — вы принесли эту победу", — заявил основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили присутствующим.
На одном из избирательных участков в Тбилиси, где проходят парламентские выборы - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 16:15
"Благодарю за это". Правящая партия Грузии заявила о лидерстве на выборах
Саакашвили, в свою очередь, назвал прошедшие парламентские выборы историческим событием. По его словам, оппозиция добилась "безусловной победы". Саакашвили утверждает, что "Сила в единстве" набрала минимум 33% голосов.
В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.
 
Грузинская мечта - Демократическая ГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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