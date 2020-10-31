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Арестанты московского СИЗО не захотели работать с Ефремовым, пишет СМИ
Арестанты московского СИЗО не захотели работать с Ефремовым, пишет СМИ
Осужденные из хозяйственного отряда, отбывать наказание в котором выразил желание Михаил Ефремов, выступили против работы с актером, пишет mk.ru. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T01:45
2020-10-31T02:59
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осужденные из хозяйственного отряда, отбывать наказание в котором выразил желание Михаил Ефремов, выступили против работы с актером, пишет mk.ru.Отмечается, что артисту придется трудиться разнорабочим, а это предполагает тяжелый физический труд. Другие заключенные боятся, что Ефремов не справится со своими новыми обязанностями, и часть его работы придется выполнять другим осужденнымДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Арестанты московского СИЗО не захотели работать с Ефремовым, пишет СМИ

01:45 31.10.2020 (обновлено: 02:59 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осужденные из хозяйственного отряда, отбывать наказание в котором выразил желание Михаил Ефремов, выступили против работы с актером, пишет mk.ru.
Отмечается, что артисту придется трудиться разнорабочим, а это предполагает тяжелый физический труд. Другие заключенные боятся, что Ефремов не справится со своими новыми обязанностями, и часть его работы придется выполнять другим осужденным

"Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему должность прикажите? У нас по штатному расписанию есть только одна подходящая вакансия — "разнорабочий". А знаете, как они загружены? Это будет мука для всех", — заявил в беседе с газетой работник хозотряда, заключенный Дмитрий.

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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