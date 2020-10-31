https://ria.ru/20201031/efremov-1582399090.html

Арестанты московского СИЗО не захотели работать с Ефремовым, пишет СМИ

Арестанты московского СИЗО не захотели работать с Ефремовым, пишет СМИ

Осужденные из хозяйственного отряда, отбывать наказание в котором выразил желание Михаил Ефремов, выступили против работы с актером, пишет mk.ru. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T01:45

2020-10-31T01:45

2020-10-31T02:59

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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Арестанты московского СИЗО выступили против работы с Ефремовым

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осужденные из хозяйственного отряда, отбывать наказание в котором выразил желание Михаил Ефремов, выступили против работы с актером, пишет mk.ru.Отмечается, что артисту придется трудиться разнорабочим, а это предполагает тяжелый физический труд. Другие заключенные боятся, что Ефремов не справится со своими новыми обязанностями, и часть его работы придется выполнять другим осужденнымДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия