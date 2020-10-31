https://ria.ru/20201031/eda-1582402398.html
Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз
Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз
Мать двоих детей смогла сократить еженедельные расходы на еду в шесть раз, пишет Sun. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T05:09
2020-10-31T05:09
2020-10-31T05:09
sun
великобритания
еда
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в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мать двоих детей смогла сократить еженедельные расходы на еду в шесть раз, пишет Sun.Женщина по имени Келли Коста из Великобритании рассказала, что раньше тратила на продукты около 60 фунтов в неделю, но после того, как она уволилась из-за проблем со здоровьем у ее ребенка, Коста смогла сократить расходы на питание до 10 фунтов.Для этого женщина стала покупать исключительно продукты со скидками. Коста рассказала, что теперь она ходит в супермаркет незадолго до закрытия, когда стоимость некоторых товаров может опуститься на 75 процентов. Кроме того, она замораживает продукты, которые не съедает сразу, а также установила специальное приложение, которое предупреждает об акциях и позволяет ей получать дополнительную скидку в 10 процентов.Помимо этого, женщина посоветовала узнавать у сотрудников супермаркета подробности о сроках снижения цены на продукты.
https://ria.ru/20200430/1570779389.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sun, великобритания, еда, экономия, в мире