https://ria.ru/20201031/eda-1582402398.html

Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз

Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз

Мать двоих детей смогла сократить еженедельные расходы на еду в шесть раз, пишет Sun. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T05:09

2020-10-31T05:09

2020-10-31T05:09

sun

великобритания

еда

экономия

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мать двоих детей смогла сократить еженедельные расходы на еду в шесть раз, пишет Sun.Женщина по имени Келли Коста из Великобритании рассказала, что раньше тратила на продукты около 60 фунтов в неделю, но после того, как она уволилась из-за проблем со здоровьем у ее ребенка, Коста смогла сократить расходы на питание до 10 фунтов.Для этого женщина стала покупать исключительно продукты со скидками. Коста рассказала, что теперь она ходит в супермаркет незадолго до закрытия, когда стоимость некоторых товаров может опуститься на 75 процентов. Кроме того, она замораживает продукты, которые не съедает сразу, а также установила специальное приложение, которое предупреждает об акциях и позволяет ей получать дополнительную скидку в 10 процентов.Помимо этого, женщина посоветовала узнавать у сотрудников супермаркета подробности о сроках снижения цены на продукты.

https://ria.ru/20200430/1570779389.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sun, великобритания, еда, экономия, в мире