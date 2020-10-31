https://ria.ru/20201031/dtp-1582461945.html
В Ростовской области два мусоровоза провалились под асфальт
В Ростовской области два мусоровоза провалились под асфальт
Два автомобиля ЗИЛ провалились в яму вместе с асфальтом в Каменск-Шахтинском Ростовской области в субботу, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:01
2020-10-31T17:01
2020-10-31T17:05
каменск-шахтинский
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Два автомобиля ЗИЛ провалились в яму вместе с асфальтом в Каменск-Шахтинском Ростовской области в субботу, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла около полудня на пересечении переулка Крупского и улицы Желябова."Произошел провал дорожного покрытия. В этот момент на данном участке совершали движение два автомобиля ЗИЛ. В результате ДТП никто не пострадал", - сказал он.В соцсети "ВКонтакте" пользователи опубликовали видео и фото происшествия, на котором видно, что это мусоровозы. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20200817/1575878074.html
каменск-шахтинский
ростовская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каменск-шахтинский, ростовская область, происшествия