https://ria.ru/20201031/dtp-1582461945.html

В Ростовской области два мусоровоза провалились под асфальт

В Ростовской области два мусоровоза провалились под асфальт

Два автомобиля ЗИЛ провалились в яму вместе с асфальтом в Каменск-Шахтинском Ростовской области в субботу, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:01

2020-10-31T17:01

2020-10-31T17:05

каменск-шахтинский

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Два автомобиля ЗИЛ провалились в яму вместе с асфальтом в Каменск-Шахтинском Ростовской области в субботу, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла около полудня на пересечении переулка Крупского и улицы Желябова."Произошел провал дорожного покрытия. В этот момент на данном участке совершали движение два автомобиля ЗИЛ. В результате ДТП никто не пострадал", - сказал он.В соцсети "ВКонтакте" пользователи опубликовали видео и фото происшествия, на котором видно, что это мусоровозы. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20200817/1575878074.html

каменск-шахтинский

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каменск-шахтинский, ростовская область, происшествия