https://ria.ru/20201031/dorogi-1582477234.html

В Москве запретят выезжать на выделенные полосы по выходным

В Москве запретят выезжать на выделенные полосы по выходным

Проезд по всем выделенным полосам Москвы будет с 7 ноября разрешен во все дни недели только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T19:38

2020-10-31T19:38

2020-10-31T20:54

москва

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Проезд по всем выделенным полосам Москвы будет с 7 ноября разрешен во все дни недели только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб, а также велосипедов, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов. Кроме того, общественный транспорт будет ездить без задержек, и москвичи смогут меньше ждать на остановках."Демонтаж оставшихся знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября... Просим автомобилистов быть более внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы, даже в выходные дни. Штраф за выезд на выделенки составляет три тысячи рублей", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200909/shtrafy-1577012654.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество