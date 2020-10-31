https://ria.ru/20201031/dorogi-1582477234.html
В Москве запретят выезжать на выделенные полосы по выходным
В Москве запретят выезжать на выделенные полосы по выходным
Проезд по всем выделенным полосам Москвы будет с 7 ноября разрешен во все дни недели только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T19:38
2020-10-31T19:38
2020-10-31T20:54
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Проезд по всем выделенным полосам Москвы будет с 7 ноября разрешен во все дни недели только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб, а также велосипедов, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов. Кроме того, общественный транспорт будет ездить без задержек, и москвичи смогут меньше ждать на остановках."Демонтаж оставшихся знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы начиная с 7 ноября... Просим автомобилистов быть более внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы, даже в выходные дни. Штраф за выезд на выделенки составляет три тысячи рублей", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200909/shtrafy-1577012654.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество