Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/dorogi-1582440061.html
Московские дороги и тротуары помоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Московские дороги и тротуары помоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Все московские дороги и тротуары в воскресенье помоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:46
2020-10-31T13:46
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569568069_0:173:3028:1876_1400x0_80_0_0_e44fcad528b670a9c261b301ae0b3e16.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все московские дороги и тротуары в воскресенье помоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что с начала осени это будет уже пятая мойка с шампунем."В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - сообщил Бирюков.После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой.Он пояснил, что специальный шампунь помогает удалить с дорог мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой."Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - подчеркнул Бирюков.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/dezinfektsiya-1581023684.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569568069_149:0:2880:2048_1400x0_80_0_0_42d754bb8e541e928c805dd24a23ace1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Московские дороги и тротуары помоют с шампунем в рамках подготовки к зиме

13:46 31.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМойка дорог и тротуаров в Москве
Мойка дорог и тротуаров в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все московские дороги и тротуары в воскресенье помоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что с начала осени это будет уже пятая мойка с шампунем.
"В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - сообщил Бирюков.
После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой.
Он пояснил, что специальный шампунь помогает удалить с дорог мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - подчеркнул Бирюков.
Дезинфекция вагонов Московского метрополитена в электродепо Свиблово - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 16:11
В метро рассказали, как часто проводят дезинфекцию
 
Городское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
04:27Сахалин временно откажется от услуг "Аэрофлота"
04:18Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Лента новостейМолния