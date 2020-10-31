https://ria.ru/20201031/dorogi-1582440061.html
Московские дороги и тротуары помоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Московские дороги и тротуары помоют с шампунем в рамках подготовки к зиме
Все московские дороги и тротуары в воскресенье помоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:46
2020-10-31T13:46
2020-10-31T13:46
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Все московские дороги и тротуары в воскресенье помоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что с начала осени это будет уже пятая мойка с шампунем."В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - сообщил Бирюков.После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой.Он пояснил, что специальный шампунь помогает удалить с дорог мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой."Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - подчеркнул Бирюков.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/dezinfektsiya-1581023684.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Все московские дороги и тротуары в воскресенье помоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Он отметил, что с начала осени это будет уже пятая мойка с шампунем.
"В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - сообщил Бирюков.
После промывки с шампунем будет проведена обычная мойка водой.
Он пояснил, что специальный шампунь помогает удалить с дорог мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - подчеркнул Бирюков.