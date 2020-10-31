https://ria.ru/20201031/covid-1582404510.html

Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом

Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом

У пациентов, тяжело переболевших COVID-19, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, аналогичное фиксируемому после участия в боевых... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T07:42

2020-10-31T07:42

2020-10-31T07:42

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общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. У пациентов, тяжело переболевших COVID-19, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, аналогичное фиксируемому после участия в боевых действиях, сообщила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.Караваева отметила, что расстройство может появиться не сразу, а в течение полугода после травмирующего психику события.Также она добавила, что тяжелые психические последствия, такие как бредовые состояния и галлюцинации, встречаются у 1-2 процентов тяжело переболевших COVID-19 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/virus-1582402835.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество