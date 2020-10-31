Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. У пациентов, тяжело переболевших COVID-19, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, аналогичное фиксируемому после участия в боевых действиях, сообщила руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.
"Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства. Изначально этот диагноз появился для оценки боевого стресса. То есть ситуации с угрозой для жизни приравнены по силе воздействия на психику к боевому стрессу", — объяснила медик в беседе с порталом "Доктор Питер".
Караваева отметила, что расстройство может появиться не сразу, а в течение полугода после травмирующего психику события.
Также она добавила, что тяжелые психические последствия, такие как бредовые состояния и галлюцинации, встречаются у 1-2 процентов тяжело переболевших COVID-19 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.