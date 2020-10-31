https://ria.ru/20201031/chikh-1582395250.html

Чихать или сдерживаться? Врач дал ответ

Чихать или сдерживаться? Врач дал ответ

На фоне пандемии коронавируса кашляющие и чихающие люди быстро попадают в центр внимания и вызывают негативную реакцию у окружающих. Однако подобный способ... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T02:14

2020-10-31T02:14

2020-10-31T02:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

людмила лапа

здоровье

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На фоне пандемии коронавируса кашляющие и чихающие люди быстро попадают в центр внимания и вызывают негативную реакцию у окружающих. Однако подобный способ очистки организма необходим, а сдерживаться может быть опасно, рассказала радио Sputnik врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.Кашель и чихание – защитные реакции организма, которые помогают вывести микробы и слизь. Но то, что полезно самому чихающему, несет угрозу окружающим, отметила Лапа. Даже если вы не чувствуете симптомов болезни, вы можете быть опасны для тех, кто находится рядом с вами, напомнила собеседница радио.При этом сдерживаться может быть опасно для организма, предупредила врач-терапевт. Кашлять и чихать нужно, но соблюдая определенные правила."Чем раньше и быстрее мы удаляем мокроту, тем лучше. Мокрота содержит токсины, бактерии, вирусы и все, что с этим связано. На улице мы откашливаемся, когда никого рядом нет. Чихаем в сухие платки, чтобы инфекция не распространялась на других людей. Если кто-то рядом, а кашель вызывает влажные выделения, вы собираете это, сплевываете в салфетки и сразу выбрасываете. Но не бросайте, где придется, ведь это источник инфекции", – заключила медик.

https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, людмила лапа, здоровье, общество