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https://ria.ru/20201031/chikh-1582395250.html
Чихать или сдерживаться? Врач дал ответ
Чихать или сдерживаться? Врач дал ответ
На фоне пандемии коронавируса кашляющие и чихающие люди быстро попадают в центр внимания и вызывают негативную реакцию у окружающих. Однако подобный способ... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T02:14
2020-10-31T02:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
людмила лапа
здоровье
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На фоне пандемии коронавируса кашляющие и чихающие люди быстро попадают в центр внимания и вызывают негативную реакцию у окружающих. Однако подобный способ очистки организма необходим, а сдерживаться может быть опасно, рассказала радио Sputnik врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.Кашель и чихание – защитные реакции организма, которые помогают вывести микробы и слизь. Но то, что полезно самому чихающему, несет угрозу окружающим, отметила Лапа. Даже если вы не чувствуете симптомов болезни, вы можете быть опасны для тех, кто находится рядом с вами, напомнила собеседница радио.При этом сдерживаться может быть опасно для организма, предупредила врач-терапевт. Кашлять и чихать нужно, но соблюдая определенные правила."Чем раньше и быстрее мы удаляем мокроту, тем лучше. Мокрота содержит токсины, бактерии, вирусы и все, что с этим связано. На улице мы откашливаемся, когда никого рядом нет. Чихаем в сухие платки, чтобы инфекция не распространялась на других людей. Если кто-то рядом, а кашель вызывает влажные выделения, вы собираете это, сплевываете в салфетки и сразу выбрасываете. Но не бросайте, где придется, ведь это источник инфекции", – заключила медик.
https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, людмила лапа, здоровье, общество

Чихать или сдерживаться? Врач дал ответ

02:14 31.10.2020
 
© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Depositphotos / racorn
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На фоне пандемии коронавируса кашляющие и чихающие люди быстро попадают в центр внимания и вызывают негативную реакцию у окружающих. Однако подобный способ очистки организма необходим, а сдерживаться может быть опасно, рассказала радио Sputnik врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.
Кашель и чихание – защитные реакции организма, которые помогают вывести микробы и слизь. Но то, что полезно самому чихающему, несет угрозу окружающим, отметила Лапа. Даже если вы не чувствуете симптомов болезни, вы можете быть опасны для тех, кто находится рядом с вами, напомнила собеседница радио.
"Есть заболевания бессимптомные, а носительство вируса, не только ковида, даже обычного вируса гриппа, вызовет обострение хронических заболеваний, собственных заболеваний организма, человек будет болеть", – сказала Лапа.
При этом сдерживаться может быть опасно для организма, предупредила врач-терапевт. Кашлять и чихать нужно, но соблюдая определенные правила.
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"Чем раньше и быстрее мы удаляем мокроту, тем лучше. Мокрота содержит токсины, бактерии, вирусы и все, что с этим связано. На улице мы откашливаемся, когда никого рядом нет. Чихаем в сухие платки, чтобы инфекция не распространялась на других людей. Если кто-то рядом, а кашель вызывает влажные выделения, вы собираете это, сплевываете в салфетки и сразу выбрасываете. Но не бросайте, где придется, ведь это источник инфекции", – заключила медик.
 
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