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Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T19:22
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сергей ченчик
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.Причины такого решения не уточняются.
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сергей ченчик, владимир путин, политика

Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии

19:22 31.10.2020 (обновлено: 20:43 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Ченчик
Сергей Ченчик - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.
Причины такого решения не уточняются.
Сергей Михайлович Ченчик. Архив - РИА Новости, 1920, 20.05.2016
20 мая 2016, 15:05
Биография Сергея ЧенчикаПодробнее о начальнике главного штаба войск Национальной гвардии России, генерал-полковнике полиции Сергее Михайловиче Ченчике читайте в справке РИА Новости.
 
Сергей ЧенчикВладимир ПутинПолитика
 
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