https://ria.ru/20201031/chenchik-1582475517.html
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T19:22
2020-10-31T19:22
2020-10-31T20:43
сергей ченчик
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.Причины такого решения не уточняются.
https://ria.ru/20160520/1437014466.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ченчик, владимир путин, политика