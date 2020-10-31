https://ria.ru/20201031/chenchik-1582475517.html

Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии

Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T19:22

2020-10-31T19:22

2020-10-31T20:43

сергей ченчик

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск Нацгвардии. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить генерала-полковника Ченчика Сергея Михайловича от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.Причины такого решения не уточняются.

https://ria.ru/20160520/1437014466.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ченчик, владимир путин, политика