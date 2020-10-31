https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582461111.html
Спасатели потушили пожар в челябинской больнице
Спасатели потушили пожар в челябинской больнице
Спасателям удалось ликвидировать возгорание, которое охватило больницу в Челябинске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:51
2020-10-31T16:51
2020-10-31T16:51
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, которое охватило больницу в Челябинске, сообщает МЧС РФ."В 16:05 (мск) пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как ранее отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной.Пожар, как ранее сообщало ГУМЧС по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582444650.html
челябинск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска
В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет.
2020-10-31T16:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия