https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582461111.html

Спасатели потушили пожар в челябинской больнице

Спасатели потушили пожар в челябинской больнице

Спасателям удалось ликвидировать возгорание, которое охватило больницу в Челябинске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T16:51

2020-10-31T16:51

2020-10-31T16:51

взрыв в челябинской поликлинике

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582458625_0:13:3072:1741_1400x0_80_0_0_f56b6eba5145cbcff299905c1da0a5db.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, которое охватило больницу в Челябинске, сообщает МЧС РФ."В 16:05 (мск) пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как ранее отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной.Пожар, как ранее сообщало ГУМЧС по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582444650.html

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет. 2020-10-31T16:51 true PT0M41S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия