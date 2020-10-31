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https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582450070.html
После взрыва в больнице в Челябинске 13 пациентов доставили в реанимацию
После взрыва в больнице в Челябинске 13 пациентов доставили в реанимацию
Тринадцать пациентов челябинской больницы, где произошел взрыв, находятся в реанимации, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:20
2020-10-31T18:32
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Тринадцать пациентов челябинской больницы, где произошел взрыв, находятся в реанимации, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.После взрыва пациентов оперативно перевели во временное помещение в спорткомплексе на стадионе Елесиной в ста метрах от больницы. В дальнейшей транспортировке участвовали 19 бригад скорой помощи, из них четыре реанимационные бригады и две бригады медицины катастроф."На данный момент: тринадцать пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них трое на ИВЛ", — говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что троих пациентов на ИВЛ сразу перевезли в Городскую больницу № 1."Все граждане под наблюдением медиков, обеспечен питьевой режим, розданы пледы, нуждающиеся обеспечены кислородом", — сообщает пресс-служба.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники Городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУ МЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.
https://ria.ru/20201031/-roszdravnadzor-1582444227.html
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Новости
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взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия

После взрыва в больнице в Челябинске 13 пациентов доставили в реанимацию

15:20 31.10.2020 (обновлено: 18:32 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Олег Черных / Перейти в фотобанкЭвакуация пациентов 2-й городской больницы Челябинска, где произошел взрыв и возгорание из-за разгерметизации кислородного оборудования
Эвакуация пациентов 2-й городской больницы Челябинска, где произошел взрыв и возгорание из-за разгерметизации кислородного оборудования - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Олег Черных
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Тринадцать пациентов челябинской больницы, где произошел взрыв, находятся в реанимации, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
После взрыва пациентов оперативно перевели во временное помещение в спорткомплексе на стадионе Елесиной в ста метрах от больницы. В дальнейшей транспортировке участвовали 19 бригад скорой помощи, из них четыре реанимационные бригады и две бригады медицины катастроф.
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 14:26
Росздравнадзор проверит челябинскую больницу, в которой прогремел взрыв
"На данный момент: тринадцать пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них трое на ИВЛ", — говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что троих пациентов на ИВЛ сразу перевезли в Городскую больницу № 1.
"Все граждане под наблюдением медиков, обеспечен питьевой режим, розданы пледы, нуждающиеся обеспечены кислородом", — сообщает пресс-служба.
Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники Городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУ МЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.
 
Взрыв в челябинской поликлиникеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинская областьПроисшествия
 
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