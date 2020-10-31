После взрыва в больнице в Челябинске 13 пациентов доставили в реанимацию
15:20 31.10.2020 (обновлено: 18:32 31.10.2020)
© РИА Новости / Олег Черных / Перейти в фотобанкЭвакуация пациентов 2-й городской больницы Челябинска, где произошел взрыв и возгорание из-за разгерметизации кислородного оборудования
ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Тринадцать пациентов челябинской больницы, где произошел взрыв, находятся в реанимации, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
После взрыва пациентов оперативно перевели во временное помещение в спорткомплексе на стадионе Елесиной в ста метрах от больницы. В дальнейшей транспортировке участвовали 19 бригад скорой помощи, из них четыре реанимационные бригады и две бригады медицины катастроф.
"На данный момент: тринадцать пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них трое на ИВЛ", — говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что троих пациентов на ИВЛ сразу перевезли в Городскую больницу № 1.
"Все граждане под наблюдением медиков, обеспечен питьевой режим, розданы пледы, нуждающиеся обеспечены кислородом", — сообщает пресс-служба.
Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники Городской больницы № 2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной. Пожар, как сообщало ГУ МЧС России по региону, был локализован на площади 130 квадратных метров. Челябинский губернатор объявил режим ЧС в городе.