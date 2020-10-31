https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582444650.html
В МЧС сообщили подробности пожара в челябинской поликлинике
В МЧС сообщили подробности пожара в челябинской поликлинике
Пожар распространился по зданию поликлиники в Челябинске из-за разгерметизации кислородного оборудования, сообщил журналистам начальник Центра управления в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:28
2020-10-31T14:28
2020-10-31T14:56
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пожар распространился по зданию поликлиники в Челябинске из-за разгерметизации кислородного оборудования, сообщил журналистам начальник Центра управления в кризисных ситуациях областного главка МЧС Павел Екимов.Он отметил, что на момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию больницы размерами два на два метра. В ней находились емкости с кислородом.Екимов добавил, что из-за взрыва разбились стекла в соседних зданиях.В субботу в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. По предварительным данным, ЧП произошло вследствие нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования.В учреждении находились 158 пациентов с COVID-19. Их распределили по другим госпитальным базам, никто не пострадал.Как сообщили в областном главке МЧС, пожар локализовали на площади 130 квадратных метров.Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Глава региона объявил режим ЧС на уровне города.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия