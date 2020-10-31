https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html
Очевидец рассказал о взрыве в челябинской поликлинике
Очевидец рассказал о взрыве в челябинской поликлинике
Студент Андрей Шунайлов рассказал о взрыве и возгорании в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:31
2020-10-31T13:31
2020-10-31T13:43
взрыв в челябинской поликлинике
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Студент Андрей Шунайлов рассказал о взрыве и возгорании в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска.Он отметил, что в момент инцидента находился на занятиях и почувствовал, что здание "тряхнуло"."Во всех близлежащих зданиях выбиты окна. Взрыв был сильный. В общем-то, очень похоже на взрыв баллона либо с кислородом, либо взрыв газа — в небольшом объеме", — сказал Шунайлов в комментарии Пятому каналу.По словам студента, после инцидента все другие очевидцы быстро разошлись по домам, позволив специалистам работать."После метеорита это не так уж и страшно", — добавил он.В субботу в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования.Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Глава региона объявил режим ЧС на уровне города.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html
челябинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Студент Андрей Шунайлов рассказал о взрыве и возгорании в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска
.
Он отметил, что в момент инцидента находился на занятиях и почувствовал, что здание "тряхнуло".
"Во всех близлежащих зданиях выбиты окна. Взрыв был сильный. В общем-то, очень похоже на взрыв баллона либо с кислородом, либо взрыв газа — в небольшом объеме", — сказал Шунайлов в комментарии Пятому каналу
.
По словам студента, после инцидента все другие очевидцы быстро разошлись по домам, позволив специалистам работать.
"После метеорита это не так уж и страшно", — добавил он.
В субботу в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Глава региона объявил режим ЧС на уровне города.