https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582438293.html

Очевидец рассказал о взрыве в челябинской поликлинике

Очевидец рассказал о взрыве в челябинской поликлинике

Студент Андрей Шунайлов рассказал о взрыве и возгорании в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:31

2020-10-31T13:31

2020-10-31T13:43

взрыв в челябинской поликлинике

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Студент Андрей Шунайлов рассказал о взрыве и возгорании в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска.Он отметил, что в момент инцидента находился на занятиях и почувствовал, что здание "тряхнуло"."Во всех близлежащих зданиях выбиты окна. Взрыв был сильный. В общем-то, очень похоже на взрыв баллона либо с кислородом, либо взрыв газа — в небольшом объеме", — сказал Шунайлов в комментарии Пятому каналу.По словам студента, после инцидента все другие очевидцы быстро разошлись по домам, позволив специалистам работать."После метеорита это не так уж и страшно", — добавил он.В субботу в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования.Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Глава региона объявил режим ЧС на уровне города.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия