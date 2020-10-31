https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582426072.html

После возгорания в поликлинике в Челябинске поврежден соседний дом

После возгорания в поликлинике в Челябинске поврежден соседний дом

Многоквартирный жилой дом в Челябинске, находящийся рядом с поликлиникой, где произошел взрыв, получил повреждения – там выбиты окна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T11:47

2020-10-31T11:47

2020-10-31T11:50

взрыв в челябинской поликлинике

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Многоквартирный жилой дом в Челябинске, находящийся рядом с поликлиникой, где произошел взрыв, получил повреждения – там выбиты окна, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной."Повреждено остекление 9-этажного жилого дома, находящегося напротив места пожара", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что огонь в поликлинике охватил первый и второй этажи. Горела пристройка к зданию общежития, перепрофилированная под стационар больницы, добавили в пресс-центре.По данным пресс-центра, пожар в поликлинике локализован на площади 130 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия