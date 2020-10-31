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https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582426072.html
После возгорания в поликлинике в Челябинске поврежден соседний дом
После возгорания в поликлинике в Челябинске поврежден соседний дом
Многоквартирный жилой дом в Челябинске, находящийся рядом с поликлиникой, где произошел взрыв, получил повреждения – там выбиты окна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T11:47
2020-10-31T11:50
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Многоквартирный жилой дом в Челябинске, находящийся рядом с поликлиникой, где произошел взрыв, получил повреждения – там выбиты окна, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной."Повреждено остекление 9-этажного жилого дома, находящегося напротив места пожара", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что огонь в поликлинике охватил первый и второй этажи. Горела пристройка к зданию общежития, перепрофилированная под стационар больницы, добавили в пресс-центре.По данным пресс-центра, пожар в поликлинике локализован на площади 130 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет.
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взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия

После возгорания в поликлинике в Челябинске поврежден соседний дом

11:47 31.10.2020 (обновлено: 11:50 31.10.2020)
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© МЧС России
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Многоквартирный жилой дом в Челябинске, находящийся рядом с поликлиникой, где произошел взрыв, получил повреждения – там выбиты окна, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной.
Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 11:06
Момент взрыва в челябинской поликлинике попал на видео
"Повреждено остекление 9-этажного жилого дома, находящегося напротив места пожара", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что огонь в поликлинике охватил первый и второй этажи. Горела пристройка к зданию общежития, перепрофилированная под стационар больницы, добавили в пресс-центре.
По данным пресс-центра, пожар в поликлинике локализован на площади 130 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет.
 
Взрыв в челябинской поликлиникеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
 
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