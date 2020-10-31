https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582426072.html
После возгорания в поликлинике в Челябинске поврежден соседний дом
После возгорания в поликлинике в Челябинске поврежден соседний дом
Многоквартирный жилой дом в Челябинске, находящийся рядом с поликлиникой, где произошел взрыв, получил повреждения – там выбиты окна, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T11:47
2020-10-31T11:47
2020-10-31T11:50
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582422361_44:0:3685:2048_1400x0_80_0_0_b14ebac73fd4e7eab457bab021784edd.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Многоквартирный жилой дом в Челябинске, находящийся рядом с поликлиникой, где произошел взрыв, получил повреждения – там выбиты окна, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. На месте работают пожарные, МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы города, а также в здание стадиона имени Елесиной."Повреждено остекление 9-этажного жилого дома, находящегося напротив места пожара", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что огонь в поликлинике охватил первый и второй этажи. Горела пристройка к зданию общежития, перепрофилированная под стационар больницы, добавили в пресс-центре.По данным пресс-центра, пожар в поликлинике локализован на площади 130 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html
челябинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582422361_888:0:3619:2048_1400x0_80_0_0_545a71d45b9cbc7104396a179d61e4d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия