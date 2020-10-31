https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582421395.html

Момент взрыва в челябинской поликлинике попал на видео

Момент взрыва в челябинской поликлинике попал на видео

В соцсетях появилось видео момента взрыва в поликлинике горбольницы № 2 Челябинска. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T11:06

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взрыв в челябинской поликлинике

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В соцсетях появилось видео момента взрыва в поликлинике горбольницы № 2 Челябинска.В субботу в поликлинике горбольницы № 2 Челябинска произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов.По предварительным данным, причиной ЧП могли стать нарушения при монтаже оборудования.Из здания эвакуировали 150 человек, никто не пострадал.Некоторых пациентов разместили в помещениях местного стадиона, еще 32 человека перевезли в другие медучреждения. Тяжелых больных перевозили бригады скорой помощи и реанимации.Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь охватил первый и второй этажи, также горела пристройка к зданию общежития, перепрофилированная под стационар. На месте ЧП работают пожарные.Прокуратура Челябинской области начала проверку. Губернатор Алексей Текслер объявил режим ЧС на городском уровне.

https://ria.ru/20201030/pozhar-1582374568.html

челябинск

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Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска В хозяйственной пристройке больницы № 2 на улице Ленина, дом 82, где хранились кислородные баллоны, произошел пожар. В результате произошли хлопки от этих баллонов. Пострадавших нет. 2020-10-31T11:06 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия