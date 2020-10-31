https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582417878.html

Пожар в поликлинике в Челябинске локализовали

Пожар в поликлинике в Челябинске локализовали

Пожар в лечебном учреждении в Челябинске локализован на площади 130 квадратных метров, огнем охвачены два этажа здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:39

2020-10-31T10:39

2020-10-31T11:50

взрыв в челябинской поликлинике

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожар в лечебном учреждении в Челябинске локализован на площади 130 квадратных метров, огнем охвачены два этажа здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 130 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что горящее здание – перепрофилированное под стационар ГКБ общежитие.На лечении находились 158 человек. Собеседник агентства уточнил, что огнем охвачены первый и второй этажи здания. Повреждено остекление находящегося рядом девятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20201031/pozhar-1582415106.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия