https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582417878.html
Пожар в поликлинике в Челябинске локализовали
Пожар в поликлинике в Челябинске локализовали
Пожар в лечебном учреждении в Челябинске локализован на площади 130 квадратных метров, огнем охвачены два этажа здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:39
2020-10-31T10:39
2020-10-31T11:50
взрыв в челябинской поликлинике
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582425600_0:76:1280:796_1400x0_80_0_0_30b8d5701685a1019feddcbcf9ded84a.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожар в лечебном учреждении в Челябинске локализован на площади 130 квадратных метров, огнем охвачены два этажа здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 130 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что горящее здание – перепрофилированное под стационар ГКБ общежитие.На лечении находились 158 человек. Собеседник агентства уточнил, что огнем охвачены первый и второй этажи здания. Повреждено остекление находящегося рядом девятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20201031/pozhar-1582415106.html
челябинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582425600_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_b408c7e08bc4160401324515f0221ac0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинск, происшествия