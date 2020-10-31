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Из поликлиники в Челябинске, где произошло ЧП, эвакуировали 150 человек
Из поликлиники в Челябинске, где произошло ЧП, эвакуировали 150 человек
Из поликлиники в Челябинске, где произошел взрыв кислородных баллонов, эвакуировали 150 человек, сообщила пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 31.10.2020
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взрыв в челябинской поликлинике
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Из поликлиники в Челябинске, где произошел взрыв кислородных баллонов, эвакуировали 150 человек, сообщила пресс-служба Минздрава региона.Взрыв кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов — произошел в субботу в поликлинике горбольницы № 2 Челябинска, на месте работают пожарные, пострадавших нет."На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона имени Елесиной. Три реанимационных пациента готовятся к переводу в Городскую больницу № 1, 20 человек — в ОКБ № 3", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201031/pozhar-1582415106.html
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взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия

Из поликлиники в Челябинске, где произошло ЧП, эвакуировали 150 человек

10:29 31.10.2020 (обновлено: 11:50 31.10.2020)
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС на месте взрыва кислородной будки в поликлинике горбольницы №2 Челябинска. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© МЧС России
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Из поликлиники в Челябинске, где произошел взрыв кислородных баллонов, эвакуировали 150 человек, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Взрыв кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов — произошел в субботу в поликлинике горбольницы № 2 Челябинска, на месте работают пожарные, пострадавших нет.
"На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона имени Елесиной. Три реанимационных пациента готовятся к переводу в Городскую больницу № 1, 20 человек — в ОКБ № 3", — говорится в сообщении.
Кадры взрыва кислородных баллонов в больнице Челябинска - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 10:11
В поликлинике в Челябинске взорвалась кислородная будка
 
Взрыв в челябинской поликлиникеЧелябинскПроисшествия
 
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