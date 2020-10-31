https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582417063.html
Из поликлиники в Челябинске, где произошло ЧП, эвакуировали 150 человек
Из поликлиники в Челябинске, где произошло ЧП, эвакуировали 150 человек
Из поликлиники в Челябинске, где произошел взрыв кислородных баллонов, эвакуировали 150 человек, сообщила пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:29
2020-10-31T10:29
2020-10-31T11:50
взрыв в челябинской поликлинике
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт — РИА Новости. Из поликлиники в Челябинске, где произошел взрыв кислородных баллонов, эвакуировали 150 человек, сообщила пресс-служба Минздрава региона.Взрыв кислородной будки — помещения для хранения кислородных баллонов — произошел в субботу в поликлинике горбольницы № 2 Челябинска, на месте работают пожарные, пострадавших нет."На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона имени Елесиной. Три реанимационных пациента готовятся к переводу в Городскую больницу № 1, 20 человек — в ОКБ № 3", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201031/pozhar-1582415106.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в челябинской поликлинике, челябинск, происшествия