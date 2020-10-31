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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/ceasefire-1582487606.html
В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе
В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе
Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал причины, из-за которых, по версии Еревана, срываются попытки установить перемирие в зоне... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:47
2020-10-31T21:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал причины, из-за которых, по версии Еревана, срываются попытки установить перемирие в зоне нагорнокарабахского конфликта. Его заявление опубликовано в телеграме Инфоцентра НКР. Кроме того, Ованнисян подчеркнул, что перемирие срывается, так как войну начала азербайджанская сторона. Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями в развязывании конфликта. В результате боев есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, она также сорвалась.Еще один раз о прекращении огня объявили на переговорах в США. Однако 26 октября, вопреки договоренностям, боевые действия продолжились.
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394758.html
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582400504.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе

21:47 31.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в Карабахе
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал причины, из-за которых, по версии Еревана, срываются попытки установить перемирие в зоне нагорнокарабахского конфликта. Его заявление опубликовано в телеграме Инфоцентра НКР.
"Цивилизованный мир пытался добиться от Азербайджана прекращения огня, но потерпел неудачу, поскольку отсутствуют механизмы верификации", — заявил он.
Кроме того, Ованнисян подчеркнул, что перемирие срывается, так как войну начала азербайджанская сторона.
Удары противника в Карабахе с применением боеприпасов с белым фосфором. Кадры армии обороны НКР - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Ереван показал видео ударов фосфорным оружием в Карабахе со стороны Баку

Ситуация в Карабахе

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями в развязывании конфликта. В результате боев есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.
Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, она также сорвалась.
Еще один раз о прекращении огня объявили на переговорах в США. Однако 26 октября, вопреки договоренностям, боевые действия продолжились.
Переданная армянской стороне 85-летняя жительница Гадрута Евгения Бабаян - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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