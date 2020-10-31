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В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе
В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе
Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал причины, из-за которых, по версии Еревана, срываются попытки установить перемирие в зоне... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T21:47
2020-10-31T21:47
2020-10-31T21:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян назвал причины, из-за которых, по версии Еревана, срываются попытки установить перемирие в зоне нагорнокарабахского конфликта. Его заявление опубликовано в телеграме Инфоцентра НКР. Кроме того, Ованнисян подчеркнул, что перемирие срывается, так как войну начала азербайджанская сторона. Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями в развязывании конфликта. В результате боев есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня.Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, она также сорвалась.Еще один раз о прекращении огня объявили на переговорах в США. Однако 26 октября, вопреки договоренностям, боевые действия продолжились.
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394758.html
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582400504.html
нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арцрун ованнисян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире