https://ria.ru/20201031/bolnichnyy-1582436808.html
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут оформить больничный из дома
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут оформить больничный из дома
Жители Подмосковья старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные без посещения медицинской организации в период самоизоляции со 2 РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:11
2020-10-31T13:11
2020-10-31T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Жители Подмосковья старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные без посещения медицинской организации в период самоизоляции со 2 по 15 ноября включительно, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев."Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан (соблюдающих самоизоляцию - ред.) в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно)", - говорится в постановлении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество