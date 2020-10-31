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Жители Подмосковья старше 65 лет смогут оформить больничный из дома

Жители Подмосковья старше 65 лет смогут оформить больничный из дома

Жители Подмосковья старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные без посещения медицинской организации в период самоизоляции со 2 РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:11

2020-10-31T13:11

2020-10-31T13:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Жители Подмосковья старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные без посещения медицинской организации в период самоизоляции со 2 по 15 ноября включительно, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев."Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан (соблюдающих самоизоляцию - ред.) в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно)", - говорится в постановлении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество