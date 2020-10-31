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Жители Подмосковья старше 65 лет смогут оформить больничный из дома
Жители Подмосковья старше 65 лет смогут оформить больничный из дома
Жители Подмосковья старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные без посещения медицинской организации в период самоизоляции со 2 РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:11
2020-10-31T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Жители Подмосковья старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные без посещения медицинской организации в период самоизоляции со 2 по 15 ноября включительно, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев."Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан (соблюдающих самоизоляцию - ред.) в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно)", - говорится в постановлении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Жители Подмосковья старше 65 лет смогут оформить больничный из дома

13:11 31.10.2020 (обновлено: 13:12 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Жители Подмосковья старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные без посещения медицинской организации в период самоизоляции со 2 по 15 ноября включительно, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
"Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан (соблюдающих самоизоляцию - ред.) в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно)", - говорится в постановлении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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