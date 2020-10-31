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Байден заявил, что американцы не сдадутся в борьбе с COVID-19, как Трамп
Байден заявил, что американцы не сдадутся в борьбе с COVID-19, как Трамп
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ни он, ни американский народ не сдадутся в борьбе с коронавирусом, как это сделал действующий... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T01:32
2020-10-31T01:32
2020-10-31T01:33
выборы президента сша — 2020
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ни он, ни американский народ не сдадутся в борьбе с коронавирусом, как это сделал действующий президент Дональд Трамп.По информации университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США, зарегистрированных с начала эпидемии, превысило девять миллионов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире