Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201031/biden-1582398475.html
Байден заявил, что американцы не сдадутся в борьбе с COVID-19, как Трамп
Байден заявил, что американцы не сдадутся в борьбе с COVID-19, как Трамп
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ни он, ни американский народ не сдадутся в борьбе с коронавирусом, как это сделал действующий... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T01:32
2020-10-31T01:33
выборы президента сша — 2020
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165120_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_ee64f5cfb885c6938330597e41eec73b.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ни он, ни американский народ не сдадутся в борьбе с коронавирусом, как это сделал действующий президент Дональд Трамп.По информации университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США, зарегистрированных с начала эпидемии, превысило девять миллионов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165120_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_b576983e63af1cda8d4fe5b36b984317.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден заявил, что американцы не сдадутся в борьбе с COVID-19, как Трамп

01:32 31.10.2020 (обновлено: 01:33 31.10.2020)
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что ни он, ни американский народ не сдадутся в борьбе с коронавирусом, как это сделал действующий президент Дональд Трамп.
"Дональд Трамп сдался перед вирусом. Но американцы не сдаются, они не ведут себя как трусы, и я тоже. Помните, как он сказал в интервью, что он знал еще в конце января о том, как смертелен вирус? Но он никому не сказал… Американцы не паникуют, это Трамп паникует. В отличие от него, мы не сдадимся перед этим вирусом!" - заявил Байден на митинге в Миннесоте.
По информации университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США, зарегистрированных с начала эпидемии, превысило девять миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Выборы президента США — 2020Коронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния