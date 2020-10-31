https://ria.ru/20201031/beckham-1582247299.html
Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов
Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов
СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:33
2020-10-31T00:33
2020-10-31T00:48
культура
кино и сериалы
новости культуры
дэвид бекхэм
netflix
виктория бекхэм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155625/79/1556257954_0:250:960:790_1400x0_80_0_0_ec4d948f52a8f5751958c44b4f31dd0f.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в документальном сериале об их личной жизни, сообщает The Sun. По информации издания английский футболист и его супруга предоставят видеосервису записи с семейных дней рождения, Рождества и других праздников или событий, связанных с их жизнью, в том числе материалы с лучшими и худшими моментами Дэвида Бекхэма на поле. Ожидается, что в сериал включат личные фотографии, а также воспоминания друзей, близких и товарищей по команде футболиста. Не исключено, что в шоу появятся знаменитости, в том числе актер и телеведущий Джеймс Корден и лучший друг Бекхэма комик Дэйв Гарднер.Источник подчеркнул, что в будущий проект также включат элементы реалити-шоу: "Съемочная группа теперь будет следовать за Дэвидом по всему миру во время его деловых поездок". Не забудут и про Викторию. В шоу детально задокументируют историю любви пары, начиная с забавных случаев, которые произошли на их первых свиданиях.
https://ria.ru/20190704/1556186184.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155625/79/1556257954_0:160:960:880_1400x0_80_0_0_1741121566744f511ff8ca0b294e8ae1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, дэвид бекхэм, netflix, виктория бекхэм
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости
. СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в документальном сериале об их личной жизни, сообщает
The Sun.
По информации издания английский футболист и его супруга предоставят видеосервису записи с семейных дней рождения, Рождества и других праздников или событий, связанных с их жизнью, в том числе материалы с лучшими и худшими моментами Дэвида Бекхэма на поле.
Ожидается, что в сериал включат личные фотографии, а также воспоминания друзей, близких и товарищей по команде футболиста. Не исключено, что в шоу появятся знаменитости, в том числе актер и телеведущий Джеймс Корден и лучший друг Бекхэма комик Дэйв Гарднер.
Источник подчеркнул, что в будущий проект также включат элементы реалити-шоу: "Съемочная группа теперь будет следовать за Дэвидом по всему миру во время его деловых поездок".
"Это настоящий переворот для Netflix. Сервис покажет совершенно другого Дэвида, которого публика очень редко видит", – прокомментировал инсайдер.
Не забудут и про Викторию. В шоу детально задокументируют историю любви пары, начиная с забавных случаев, которые произошли на их первых свиданиях.