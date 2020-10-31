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https://ria.ru/20201031/beckham-1582247299.html
Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов
Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов
СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:33
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культура
кино и сериалы
новости культуры
дэвид бекхэм
netflix
виктория бекхэм
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в документальном сериале об их личной жизни, сообщает The Sun. По информации издания английский футболист и его супруга предоставят видеосервису записи с семейных дней рождения, Рождества и других праздников или событий, связанных с их жизнью, в том числе материалы с лучшими и худшими моментами Дэвида Бекхэма на поле. Ожидается, что в сериал включат личные фотографии, а также воспоминания друзей, близких и товарищей по команде футболиста. Не исключено, что в шоу появятся знаменитости, в том числе актер и телеведущий Джеймс Корден и лучший друг Бекхэма комик Дэйв Гарднер.Источник подчеркнул, что в будущий проект также включат элементы реалити-шоу: "Съемочная группа теперь будет следовать за Дэвидом по всему миру во время его деловых поездок". Не забудут и про Викторию. В шоу детально задокументируют историю любви пары, начиная с забавных случаев, которые произошли на их первых свиданиях.
https://ria.ru/20190704/1556186184.html
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кино и сериалы, новости культуры, дэвид бекхэм, netflix, виктория бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов

00:33 31.10.2020 (обновлено: 00:48 31.10.2020)
 
© @victoriabeckhamДэвид и Виктория Бекхэм в Версале
Дэвид и Виктория Бекхэм в Версале - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© @victoriabeckham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в документальном сериале об их личной жизни, сообщает The Sun.
По информации издания английский футболист и его супруга предоставят видеосервису записи с семейных дней рождения, Рождества и других праздников или событий, связанных с их жизнью, в том числе материалы с лучшими и худшими моментами Дэвида Бекхэма на поле.
Ожидается, что в сериал включат личные фотографии, а также воспоминания друзей, близких и товарищей по команде футболиста. Не исключено, что в шоу появятся знаменитости, в том числе актер и телеведущий Джеймс Корден и лучший друг Бекхэма комик Дэйв Гарднер.
Источник подчеркнул, что в будущий проект также включат элементы реалити-шоу: "Съемочная группа теперь будет следовать за Дэвидом по всему миру во время его деловых поездок".
"Это настоящий переворот для Netflix. Сервис покажет совершенно другого Дэвида, которого публика очень редко видит", – прокомментировал инсайдер.
Не забудут и про Викторию. В шоу детально задокументируют историю любви пары, начиная с забавных случаев, которые произошли на их первых свиданиях.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДэвид БекхэмNetflixВиктория Бекхэм
 
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