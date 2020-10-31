https://ria.ru/20201031/beckham-1582247299.html

Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов

Дэвид и Виктория Бекхэм продали "личную жизнь" за 29 миллионов долларов

СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в РИА Новости, 31.10.2020

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2020-10-31T00:33

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дэвид бекхэм

netflix

виктория бекхэм

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. СМИ узнали, представители стриминговой платформы Netflix приобрели у Дэвида и Виктории Бекхэм домашние видеосъемки за 29 миллионов долларов, для использования в документальном сериале об их личной жизни, сообщает The Sun. По информации издания английский футболист и его супруга предоставят видеосервису записи с семейных дней рождения, Рождества и других праздников или событий, связанных с их жизнью, в том числе материалы с лучшими и худшими моментами Дэвида Бекхэма на поле. Ожидается, что в сериал включат личные фотографии, а также воспоминания друзей, близких и товарищей по команде футболиста. Не исключено, что в шоу появятся знаменитости, в том числе актер и телеведущий Джеймс Корден и лучший друг Бекхэма комик Дэйв Гарднер.Источник подчеркнул, что в будущий проект также включат элементы реалити-шоу: "Съемочная группа теперь будет следовать за Дэвидом по всему миру во время его деловых поездок". Не забудут и про Викторию. В шоу детально задокументируют историю любви пары, начиная с забавных случаев, которые произошли на их первых свиданиях.

https://ria.ru/20190704/1556186184.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, дэвид бекхэм, netflix, виктория бекхэм