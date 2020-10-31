https://ria.ru/20201031/bayden-1582421970.html

Цитаты Джо Байдена о России

Цитаты Джо Байдена о России

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Одним из кандидатов является бывший вице-президент США Джо Байден. РИА Новости, 31.10.2020

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Одним из кандидатов является бывший вице-президент США Джо Байден.Ниже приводятся его высказывания о России.25 октября 2020 года в интервью телеканалу CBS он заявил:"Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, – это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай"."Из того, что я читал и знал, следует, что разведывательное сообщество предупредило президента (Дональда Трампа), что его адвокат (Руди) Джулиани получал дезинформацию от россиян. И мы также знаем, что (президент России Владимир) Путин много старается, чтобы распространять дезинформацию о Джо Байдене. Итак, когда вы складываете в одну комбинацию Россию, Джулиани и президента, получается то, что получается. Это клеветническая кампания".22 октября 2020 года на финальных дебатах с Трампом Байден сказал:"Все происходящее – это о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня".4 сентября 2020 года на пресс-конференции Байден сказал:"Многие страны в мире хотели бы видеть, чтобы наши выборы были дестабилизированы, но одна, которая работает над этим наиболее усердно и постоянно … – Россия".20 июля 2020 года, официальное заявление, распространенное предвыборным штабом:"Сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, я буду расценивать иностранное вмешательство в наши выборы как враждебные действия, которые значительно влияют на отношения между США и правительством вмешивающейся страны"."У меня нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной. Я бы предпочел использовать всю энергию моей администрации на объединение международного сообщества в борьбе с COVID-19 и экономическими проблемами, которые он вызвал, и борьбе с другими международными проблемами. Но если любая иностранная держава неосмотрительно решит вмешиваться в нашу демократию, я как президент без колебаний заставлю ее заплатить".11 июля 2019 года в ходе выступления в Нью-Йорке Джо Байден сказал:"Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением".18 января 2017 года на Международном экономическом форуме в Давосе Байден заявил:"Россия под властью президента Путина использует любые доступные инструменты, чтобы свести на нет европейский проект (ЕС). Проверить линии разлома западных стран и вернуться к политике определенных сфер влияния"."Мы должны ожидать попыток России встревать в демократические процессы", – отметил Байден, говоря о предстоящих в выборах в европейских странах в 2017 году. "Цель этому ясна: разрушить либеральный международный порядок".16 октября 2016 года, интервью телекомпании NBC:"Россия испытывает серьезные трудности. У них большие экономические проблемы внутри страны. И комбинация того, что ИГ* перестанет существовать, и ослабления России откроет для нас новые дополнительные возможности".7 августа 2016 года, статья в журнале Foreign Affairs:"В отношении России США должны продолжать политику, которая сочетала бы срочные нужды для сдерживания с одной стороны и разумный подход к тактическому сотрудничеству и стратегической стабильности с другой".9 марта 2016 года по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Байден заявил:"Сомневаюсь, что вы когда-нибудь ждали от кого-то из нас это услышать… хорошо, что мы сотрудничаем с Россией в Сирии. Правильно? Я имею в виду, что еще четыре-пять лет назад наши уста, по крайней мере мои, этого бы не произнесли, но правда в том, что Россия узрела Бога в некоторых из этих вопросов".8 декабря 2015 года в ходе выступления перед парламентом Украины Байден сказал:"Бряцание оружием и бомбардировки (России в Сирии – ред.) не являются проявлением силы. Мы сейчас принимаем меры для того, чтобы поддержать противостояние Европы против тактики запугивания России. А именно – укрепление НАТО, повышение энергетической безопасности, сейчас мы также помогаем в придании импульса восстановлению экономики".27 мая 2015 года в институте имени Брукингса в Вашингтоне Байден заявил:"Мы должны работать над тем, чтобы лишить Россию возможности использовать энергоресурсы в качестве оружия против соседних государств"."Мы продолжим искать пути выхода для президента Путина. Мы не хотим его (Путина) ставить в неловкое положение. Мы не хотим менять режим, мы не собираемся фундаментально переоценивать положение дел внутри России. Мы хотим, чтобы он действовал, на наш взгляд, более рационально. Но если он не будет, мы продолжим противостоять тому, что я называю чистой агрессией".7 февраля 2015 года, выступление на Мюнхенской конференции по безопасности:"Все мы инвестировали в такую Россию, которая, как мы надеялись и все еще надеемся, однажды появится – в Россию, интегрированную в мировую экономику, более преуспевающую, более инвестированную в международном порядке"."Хочу сказать откровенно, что целью США не является коллапс или целенаправленное ослабление российской экономики. Но президент Путин должен сделать простой выбор – убраться из Украины, или стать жертвой продолжительной самоизоляции и растущих экономических проблем у себя дома".2 февраля 2013 года, Мюнхенская конференция по безопасности:"Мы не наивны в наших отношениях, мы не со всем согласны. Например, мы никогда не признаем Абхазию и Южную Осетию. Все это остается в рамках нашей позиции – она не изменилась. У нас серьезные разногласия по вопросам Сирии, ПРО, расширения НАТО, демократии и прав человека. И эти разногласия реальные. Но мы продолжаем видеть возможности для сотрудничества, партнерства США и России на благо продвижения наших общих интересов в области безопасности, на благо международного сообщества".25 июля 2009 года в интервью газете Wall Street Journal:"Они (русские) находятся в ситуации, когда мир меняется перед ними, а они все еще держатся за прошлое, что продолжаться долго не может".1 декабря 2008 года Байден, на тот момент избранный вице-президент США, назвал укрепление России в качестве ведущей державы одной из главных сил, формирующих XXI век в мире.По словам Байдена, к таким силам относятся "появление Китая, Индии, России, Бразилии и объединенной Европы в качестве крупнейших держав, распространение смертоносных вооружений в опасные страны и опасные группы, нехватка энергии, воды и продуктов питания, воздействие изменений климата", а также другие процессы."Это силы, которые формируют XXI век", – подчеркнул Байден.4 марта 2008 года, комментарий по итогам президентских выборов в России:"США хотят, чтобы Россия была сильной, процветающей и демократической и чтобы она была партнером в преодолении многих общих вызовов".* Запрещенная в России террористическая организация

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, сша, справки, в мире