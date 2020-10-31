https://ria.ru/20201031/avtoprobeg-1582434242.html

В Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко

В Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко

Ставший уже традиционным автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко стартовал в субботу утром из Минска в город Гродно,... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:52

2020-10-31T12:52

2020-10-31T12:52

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577506373_0:18:1596:916_1400x0_80_0_0_10bd4101f6fcad4e2193e13c2617ddba.jpg

МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Ставший уже традиционным автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко стартовал в субботу утром из Минска в город Гродно, передает корреспондент РИА Новости.Согласно этим данным, около 10:00 (время совпадает с московским) большая колонна автомобилей, украшенных национальными флагами и воздушными шарами, двинулась с окраины белорусской столицы по трассе М6 в направлении Гродно. За плечами участников – автопробеги в Гомель, Витебск, Могилев и Брест. В беседах с журналистами они часто позиционируют себя как белорусы, которые "ценят мир и безопасность родной страны".В этот раз автолюбители преодолеют порядка 300 километров. Их маршрут пролегает через Раков, Воложин, Лиду, Щучин и другие города. Финальной точкой автопробега станет братская могила воинов и партизан в Гродно. Присоединиться можно на любом участке следования, а пункты объединения колонны можно увидеть благодаря специальным интернет-ресурсам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201031/studenty-1582395645.html

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире