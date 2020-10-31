В Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко
© РИА НовостиАвтопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Ставший уже традиционным автопробег сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко стартовал в субботу утром из Минска в город Гродно, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно этим данным, около 10:00 (время совпадает с московским) большая колонна автомобилей, украшенных национальными флагами и воздушными шарами, двинулась с окраины белорусской столицы по трассе М6 в направлении Гродно. За плечами участников – автопробеги в Гомель, Витебск, Могилев и Брест. В беседах с журналистами они часто позиционируют себя как белорусы, которые "ценят мир и безопасность родной страны".
В этот раз автолюбители преодолеют порядка 300 километров. Их маршрут пролегает через Раков, Воложин, Лиду, Щучин и другие города. Финальной точкой автопробега станет братская могила воинов и партизан в Гродно. Присоединиться можно на любом участке следования, а пункты объединения колонны можно увидеть благодаря специальным интернет-ресурсам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.