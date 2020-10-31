https://ria.ru/20201031/avikatastrofa-1582326092.html

"Мы не хотели их отпускать": кто виновен в авиакатастрофе над Синаем

"Мы не хотели их отпускать": кто виновен в авиакатастрофе над Синаем

Взрыв на эшелоне, сотни жертв и международное расследование, затянувшееся на годы, — ровно пять лет назад, 31 октября 2015-го, на Синайский полуостров рухнул... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T08:00

2020-10-31T08:00

2020-10-31T08:00

крушение самолета "когалымавиа" в египте

следственный комитет россии (ск рф)

airbus a321

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

египет

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Взрыв на эшелоне, сотни жертв и международное расследование, затянувшееся на годы, — ровно пять лет назад, 31 октября 2015-го, на Синайский полуостров рухнул Airbus компании "Когалымавиа", на котором российские туристы возвращались из Египта. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ*, однако, по словам родственников погибших, реальных заказчиков и исполнителей не нашли до сих пор. Каир от выплаты компенсации отказывается. О самой крупной авиакатастрофе в истории России и СССР — в материале РИА Новости. "Предчувствовал неладное"Днем 31 октября 2015-го в аэропорту Пулково собрались родные и друзья пассажиров рейса 9268, рано утром вылетевшего из Шарм-эш-Шейха — домой с египетского курорта должны были вернуться более двухсот туристов. Внезапно данные о прибытии борта исчезли с информационных табло. Представители авиакомпании успокаивали: рейс задерживается. Однако шло время, а время прилета на экранах не высвечивалось. Волнение в зале ожидания нарастало."После обеда мне позвонил отец и сообщил, что мать с сестрой до сих пор не прилетели, — рассказывает РИА Новости петербуржец Максим Панин. — Я сразу отправился в аэропорт. Всех встречающих к тому времени уже разместили в гостинице, а спустя несколько часов нам объявили, что произошла авиакатастрофа". На фото: Татьяна ПанинаВоспитательница детского сада Татьяна Панина вместе с дочерью Александрой — сотрудником МЧС — планировали двухнедельную поездку заранее. Панина-старшая еще в детстве несколько лет прожила в Александрии и была буквально влюблена в культуру Египта. Регулярно ездила туда на курорты, приобщила к этому и всю семью. "Из-за вспыхнувшего в Сирии военного конфликта я отговаривал родных от этого тура, предлагал выбрать более безопасное направление, — вспоминает Максим. — В ответ мама с сестрой заверили меня, что не будут покидать пределы отеля. Но чувство тревоги не отступило и преследовало меня на протяжении всего их отпуска"."Мы не хотели их отпускать"Путевку в Египет сотрудник одного из санкт-петербургских ТСЖ Максим Найок приобрел всего за несколько дней до вылета. Вместе с близким другом Михаилом и его девушкой Марией он планировал отдых гораздо раньше, но путешествие пришлось отложить: ждали, пока Маше, ранее никогда не бывавшей за рубежом, сделают загранпаспорт. "Собирались лететь в Хургаду, — говорит Валентина, мать Максима. — Но в последний момент турфирма отправила их в Шарм-эш-Шейх. Конечно, я была против. Однако сын заверил, что все будет хорошо, пообещал не выходить из отеля". О крушении самолета Валентина узнала из новостей. В Пулково, где собрались родственники других пассажиров злополучного рейса, она тогда не поехала — не нашла в себе сил. "Сейчас мы все общаемся очень тесно, — отмечает женщина. — В основном через соцсети и мессенджеры, а раз в год встречаемся лично. В тот самый день: 31 октября". Максима похоронили рядом с другой пассажиркой — 28-летней Эльвирой Воскресенской. Для нее поездка в Египет получилась спонтанной. "Ей это предложила подруга Лена, — вспоминает мать погибшей Ирина Захарова, основательница благотворительного фонда "Рейс 9268". — У дочери как раз намечался отпуск, и она согласилась. Я понимала, что это опасно, была категорически против. Мы даже поссорились. С одной стороны, я до сих пор виню себя, что позволила дочери лететь. С другой — понимаю, что она взрослая и вправе сама принимать такие решения".На фото: Эльвира ВоскресенскаяПоследний раз Ирина созванивалась с дочерью незадолго до вылета — та собирала сумку в отеле и готовилась ехать в аэропорт. Взрыв в хвостеAirbus A321 разбился практически в центре Синайского полуострова — обломки разбросало по пустыне на площади около 20 квадратных километров. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа.В тот же день глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что это теракт. Ответственность тут же взяли на себя боевики ИГ*. СК России возбудил уголовное дело по двум статьям: 236-й ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и 263-й ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта"). Для расследования сформировали группу из наиболее опытных сотрудников. Министерство гражданской авиации Египта создало специальную комиссию. В нее вошли представители России, Франции, Германии, Исландии, Египта и США, а также технические консультанты из Airbus и Европейского агентства по безопасности полетов."Закончилось ли противостояние терроризму? Нет, еще нет, — говорил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в феврале 2016-го, выступая с докладом по развитию страны. — Но давайте быть вместе. Тот, кто взорвал нам самолет, имел в виду нанести удар только по туризму? Нет, ударить по связям с Россией, Италией и всеми другими странами".Изучив обломки самолета и личные вещи пассажиров, эксперты пришли к выводу, что взрывное устройство сработало в хвосте лайнера — в отсеке для багажа. Именно в этом месте после детонации разрушилась обшивка, из-за чего фюзеляж разломился на две части еще в воздухе."Виновных не нашли"Несмотря на множество улик и заявление президента Египта, официально признавать теракт в Каире не спешат. По словам Ирины Захаровой и других родственников погибших, египетские власти считают, что причиной крушения стало некое "недоразумение". "Сейчас для нас главное, чтобы в расследовании поставили точку, — говорит Захарова. — Хотя минуло уже пять лет, до сих пор не назвали ни заказчика, ни исполнителя. Египетская сторона не признает себя виновной, не приносит извинений и не выплачивает денежных компенсаций. Более того, на последнем судебном заседании в Каире (в этом году 28 семей подали иск к египетским властям с требованием наказать тех, по чьей халатности произошло крушение. — Прим. ред.) потерпевшим заявили: они якобы не предоставили доказательств того, что их родственники вообще находились на борту самолета". Позиция российского МИД однозначна: пассажирский лайнер в небе над Синаем взорвали террористы, которые каким-то образом пронесли взрывчатку в аэропорт Шарм-эш-Шейха. "Несмотря на то, что расследование авиакатастрофы и в России, и в Египте еще не завершено, российскими компетентными органами установлено, что имел место теракт", — подчеркивает замглавы министерства Олег Сыромолотов. Всех погибших похоронили на Серафимовском кладбище. Позже во Всеволожске возвели мемориал "Сад памяти", а в Санкт-Петербурге заложили храм Святого великомученика Димитрия Солунского в честь жертв крушения."Нам также удалось добиться возвращения и захоронения 715 фрагментов человеческих тел, которые не смогли идентифицировать даже с помощью экспертизы ДНК, — отмечает основатель фонда "Рейс 9268". — Ведь частному лицу, в отличие от юридического, получить их было бы нереально".Сразу после авиакатастрофы полеты в Египет приостановили. Их возобновили лишь спустя три года — в 2018-м. * Террористическая организация, запрещенная в России.

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета "когалымавиа" в египте, следственный комитет россии (ск рф), airbus a321, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), египет, в мире