"Мы не хотели их отпускать": кто виновен в авиакатастрофе над Синаем
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГлава МЧС РФ Владимир Пучков осматривает обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург на месте крушения
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Взрыв на эшелоне, сотни жертв и международное расследование, затянувшееся на годы, — ровно пять лет назад, 31 октября 2015-го, на Синайский полуостров рухнул Airbus компании "Когалымавиа", на котором российские туристы возвращались из Египта. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ*, однако, по словам родственников погибших, реальных заказчиков и исполнителей не нашли до сих пор. Каир от выплаты компенсации отказывается. О самой крупной авиакатастрофе в истории России и СССР — в материале РИА Новости.
"Предчувствовал неладное"
Днем 31 октября 2015-го в аэропорту Пулково собрались родные и друзья пассажиров рейса 9268, рано утром вылетевшего из Шарм-эш-Шейха — домой с египетского курорта должны были вернуться более двухсот туристов. Внезапно данные о прибытии борта исчезли с информационных табло. Представители авиакомпании успокаивали: рейс задерживается. Однако шло время, а время прилета на экранах не высвечивалось. Волнение в зале ожидания нарастало.
"После обеда мне позвонил отец и сообщил, что мать с сестрой до сих пор не прилетели, — рассказывает РИА Новости петербуржец Максим Панин. — Я сразу отправился в аэропорт. Всех встречающих к тому времени уже разместили в гостинице, а спустя несколько часов нам объявили, что произошла авиакатастрофа".
На фото: Татьяна Панина
Воспитательница детского сада Татьяна Панина вместе с дочерью Александрой — сотрудником МЧС — планировали двухнедельную поездку заранее. Панина-старшая еще в детстве несколько лет прожила в Александрии и была буквально влюблена в культуру Египта. Регулярно ездила туда на курорты, приобщила к этому и всю семью.
"Из-за вспыхнувшего в Сирии военного конфликта я отговаривал родных от этого тура, предлагал выбрать более безопасное направление, — вспоминает Максим. — В ответ мама с сестрой заверили меня, что не будут покидать пределы отеля. Но чувство тревоги не отступило и преследовало меня на протяжении всего их отпуска".
"Мы не хотели их отпускать"
Путевку в Египет сотрудник одного из санкт-петербургских ТСЖ Максим Найок приобрел всего за несколько дней до вылета. Вместе с близким другом Михаилом и его девушкой Марией он планировал отдых гораздо раньше, но путешествие пришлось отложить: ждали, пока Маше, ранее никогда не бывавшей за рубежом, сделают загранпаспорт.
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкЛичные вещи пассажиров на месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа"
Личные вещи пассажиров на месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа"
"Собирались лететь в Хургаду, — говорит Валентина, мать Максима. — Но в последний момент турфирма отправила их в Шарм-эш-Шейх. Конечно, я была против. Однако сын заверил, что все будет хорошо, пообещал не выходить из отеля".
О крушении самолета Валентина узнала из новостей. В Пулково, где собрались родственники других пассажиров злополучного рейса, она тогда не поехала — не нашла в себе сил. "Сейчас мы все общаемся очень тесно, — отмечает женщина. — В основном через соцсети и мессенджеры, а раз в год встречаемся лично. В тот самый день: 31 октября".
Максима похоронили рядом с другой пассажиркой — 28-летней Эльвирой Воскресенской. Для нее поездка в Египет получилась спонтанной.
"Ей это предложила подруга Лена, — вспоминает мать погибшей Ирина Захарова, основательница благотворительного фонда "Рейс 9268". — У дочери как раз намечался отпуск, и она согласилась. Я понимала, что это опасно, была категорически против. Мы даже поссорились. С одной стороны, я до сих пор виню себя, что позволила дочери лететь. С другой — понимаю, что она взрослая и вправе сама принимать такие решения".
На фото: Эльвира Воскресенская
Последний раз Ирина созванивалась с дочерью незадолго до вылета — та собирала сумку в отеле и готовилась ехать в аэропорт.
Взрыв в хвосте
Airbus A321 разбился практически в центре Синайского полуострова — обломки разбросало по пустыне на площади около 20 квадратных километров. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа.
В тот же день глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что это теракт. Ответственность тут же взяли на себя боевики ИГ*. СК России возбудил уголовное дело по двум статьям: 236-й ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и 263-й ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта"). Для расследования сформировали группу из наиболее опытных сотрудников.
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкОбломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа"
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа"
Министерство гражданской авиации Египта создало специальную комиссию. В нее вошли представители России, Франции, Германии, Исландии, Египта и США, а также технические консультанты из Airbus и Европейского агентства по безопасности полетов.
"Закончилось ли противостояние терроризму? Нет, еще нет, — говорил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в феврале 2016-го, выступая с докладом по развитию страны. — Но давайте быть вместе. Тот, кто взорвал нам самолет, имел в виду нанести удар только по туризму? Нет, ударить по связям с Россией, Италией и всеми другими странами".
Изучив обломки самолета и личные вещи пассажиров, эксперты пришли к выводу, что взрывное устройство сработало в хвосте лайнера — в отсеке для багажа. Именно в этом месте после детонации разрушилась обшивка, из-за чего фюзеляж разломился на две части еще в воздухе.
"Виновных не нашли"
Несмотря на множество улик и заявление президента Египта, официально признавать теракт в Каире не спешат. По словам Ирины Захаровой и других родственников погибших, египетские власти считают, что причиной крушения стало некое "недоразумение".
© РИА Новости / Кирилл Чулков Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
"Сейчас для нас главное, чтобы в расследовании поставили точку, — говорит Захарова. — Хотя минуло уже пять лет, до сих пор не назвали ни заказчика, ни исполнителя. Египетская сторона не признает себя виновной, не приносит извинений и не выплачивает денежных компенсаций. Более того, на последнем судебном заседании в Каире (в этом году 28 семей подали иск к египетским властям с требованием наказать тех, по чьей халатности произошло крушение. — Прим. ред.) потерпевшим заявили: они якобы не предоставили доказательств того, что их родственники вообще находились на борту самолета".
Позиция российского МИД однозначна: пассажирский лайнер в небе над Синаем взорвали террористы, которые каким-то образом пронесли взрывчатку в аэропорт Шарм-эш-Шейха. "Несмотря на то, что расследование авиакатастрофы и в России, и в Египте еще не завершено, российскими компетентными органами установлено, что имел место теракт", — подчеркивает замглавы министерства Олег Сыромолотов.
Всех погибших похоронили на Серафимовском кладбище. Позже во Всеволожске возвели мемориал "Сад памяти", а в Санкт-Петербурге заложили храм Святого великомученика Димитрия Солунского в честь жертв крушения.
© Фото : Администрация Санкт-ПетербургаВозложение цветов к памятнику экипажу и пассажирам рейса 7К 9268, которые погибли в результате теракта в небе над Синаем. Санкт-Петербург, 31 октября 2018
Возложение цветов к памятнику экипажу и пассажирам рейса 7К 9268, которые погибли в результате теракта в небе над Синаем. Санкт-Петербург, 31 октября 2018
"Нам также удалось добиться возвращения и захоронения 715 фрагментов человеческих тел, которые не смогли идентифицировать даже с помощью экспертизы ДНК, — отмечает основатель фонда "Рейс 9268". — Ведь частному лицу, в отличие от юридического, получить их было бы нереально".
Сразу после авиакатастрофы полеты в Египет приостановили. Их возобновили лишь спустя три года — в 2018-м.
* Террористическая организация, запрещенная в России.