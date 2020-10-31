https://ria.ru/20201031/astral-1582266736.html
Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"
Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"
Актер Патрик Уилсон, игравший в первых двух частях франшизы, станет режиссером пятой части хоррора "Астрал". Для него это будет дебют в качестве постановщика,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T02:25
2020-10-31T02:25
2020-10-31T03:19
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новости культуры
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Актер Патрик Уилсон, игравший в первых двух частях франшизы, станет режиссером пятой части хоррора "Астрал". Для него это будет дебют в качестве постановщика, сообщает NME. Новый проект расскажет о том, что происходило с семьей Ламбертов в течение десяти лет после событий ленты "Астрал: глава 2" (2013). Уилсон также примет участие в фильме как актер, он вернется к роли Джоша Ламберта. Его сына Далтона снова сыграет Тай Симпкинс. Предполагается, что он в этой ленте начнет учиться в колледже. "Для меня большая честь быть режиссером следующего "Астрала", который поможет нам разобраться в том, что произошло с семьей Ламбертов за эти десять лет, и какие последствия были у сделанных ими выборов", — рассказал Уилсон. Сценарий написал Скотт Тимз на основе истории, придуманной одним из создателей франшизы Ли Уоннеллом.Пока нет информации о дате премьеры и о точном названии пятого фильма.
https://ria.ru/20201027/tarantino-1581628137.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости
. Актер Патрик Уилсон, игравший в первых двух частях франшизы, станет режиссером пятой части хоррора "Астрал". Для него это будет дебют в качестве постановщика, сообщает
NME.
Новый проект расскажет о том, что происходило с семьей Ламбертов в течение десяти лет после событий ленты "Астрал: глава 2" (2013).
Уилсон также примет участие в фильме как актер, он вернется к роли Джоша Ламберта. Его сына Далтона снова сыграет Тай Симпкинс. Предполагается, что он в этой ленте начнет учиться в колледже.
"Для меня большая честь быть режиссером следующего "Астрала", который поможет нам разобраться в том, что произошло с семьей Ламбертов за эти десять лет, и какие последствия были у сделанных ими выборов", — рассказал Уилсон.
Сценарий написал Скотт Тимз на основе истории, придуманной одним из создателей франшизы Ли Уоннеллом.
Пока нет информации о дате премьеры и о точном названии пятого фильма.