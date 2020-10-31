Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201031/astral-1582266736.html
Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"
Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"
Актер Патрик Уилсон, игравший в первых двух частях франшизы, станет режиссером пятой части хоррора "Астрал". Для него это будет дебют в качестве постановщика,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T02:25
2020-10-31T03:19
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582263166_0:36:3072:1764_1400x0_80_0_0_891330816f1ac5022f5b79b952144014.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Актер Патрик Уилсон, игравший в первых двух частях франшизы, станет режиссером пятой части хоррора "Астрал". Для него это будет дебют в качестве постановщика, сообщает NME. Новый проект расскажет о том, что происходило с семьей Ламбертов в течение десяти лет после событий ленты "Астрал: глава 2" (2013). Уилсон также примет участие в фильме как актер, он вернется к роли Джоша Ламберта. Его сына Далтона снова сыграет Тай Симпкинс. Предполагается, что он в этой ленте начнет учиться в колледже. "Для меня большая честь быть режиссером следующего "Астрала", который поможет нам разобраться в том, что произошло с семьей Ламбертов за эти десять лет, и какие последствия были у сделанных ими выборов", — рассказал Уилсон. Сценарий написал Скотт Тимз на основе истории, придуманной одним из создателей франшизы Ли Уоннеллом.Пока нет информации о дате премьеры и о точном названии пятого фильма.
https://ria.ru/20201027/tarantino-1581628137.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582263166_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_2ffd1c1be59eed957c220a8c2a03c1e1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

Назван режиссер пятой части фильма ужасов "Астрал"

02:25 31.10.2020 (обновлено: 03:19 31.10.2020)
 
© Alliance Films/Blumhouse Productions/FilmDistrict/IM Global (2013)Кадр из фильма "Астрал. Глава 2"
Кадр из фильма Астрал. Глава 2 - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Alliance Films/Blumhouse Productions/FilmDistrict/IM Global (2013)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Актер Патрик Уилсон, игравший в первых двух частях франшизы, станет режиссером пятой части хоррора "Астрал". Для него это будет дебют в качестве постановщика, сообщает NME.
Новый проект расскажет о том, что происходило с семьей Ламбертов в течение десяти лет после событий ленты "Астрал: глава 2" (2013).
Уилсон также примет участие в фильме как актер, он вернется к роли Джоша Ламберта. Его сына Далтона снова сыграет Тай Симпкинс. Предполагается, что он в этой ленте начнет учиться в колледже.
"Для меня большая честь быть режиссером следующего "Астрала", который поможет нам разобраться в том, что произошло с семьей Ламбертов за эти десять лет, и какие последствия были у сделанных ими выборов", — рассказал Уилсон.
Сценарий написал Скотт Тимз на основе истории, придуманной одним из создателей франшизы Ли Уоннеллом.
Пока нет информации о дате премьеры и о точном названии пятого фильма.
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 06:27Культура
Квентин Тарантино порекомендовал фильм ужасов на Хэллоуин
 
КультураКино и сериалыНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили, что об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния