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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/armeniya-1582442510.html
Ереван может запросить у России военную помощь, заявил посол Армении
Ереван может запросить у России военную помощь, заявил посол Армении
Речь в обращении Еревана к РФ идет в том числе о возможной военной помощи, ее масштабы обсудят в ходе консультаций, заявил РИА новости посол Армении в Москве... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:04
2020-10-31T14:04
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
вардан тоганян
москва
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Речь в обращении Еревана к РФ идет в том числе о возможной военной помощи, ее масштабы обсудят в ходе консультаций, заявил РИА новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к РФ с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности. В МИД РФ заявили, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении."Возможность такая есть", - заявил посол, отвечая на вопрос, идет ли речь о возможном запросе Ереваном военной помощи у РФ."Думаю, мы получим соответствующую реакцию российской стороны. Далее уже будут работать соответствующие ведомства", - подчеркнул он.
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никол пашинян, вардан тоганян, москва, ереван, армения, в мире

Ереван может запросить у России военную помощь, заявил посол Армении

14:04 31.10.2020
 
© РИА Новости, Рамиль СитдиковЧрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Речь в обращении Еревана к РФ идет в том числе о возможной военной помощи, ее масштабы обсудят в ходе консультаций, заявил РИА новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к РФ с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности. В МИД РФ заявили, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
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Пашинян запросил у России консультации по вопросам безопасности Армении
"Возможность такая есть", - заявил посол, отвечая на вопрос, идет ли речь о возможном запросе Ереваном военной помощи у РФ.
"В соответствии с нашим межгосударственным договором речь идет о незамедлительном проведении консультаций, так как мы считаем, что угроза непосредственно уже у наших границ, а в некоторых случаях - на нашей территории. Поэтому мы считаем, что можно ссылаться на двусторонний договор, который у нас существует. Речь идет о консультациях, дабы зафиксировать масштаб помощи, вид помощи, которая необходима, другие детали", - заявил посол.
"Думаю, мы получим соответствующую реакцию российской стороны. Далее уже будут работать соответствующие ведомства", - подчеркнул он.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянВардан ТоганянМоскваЕреванАрменияВ мире
 
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