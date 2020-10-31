Ереван может запросить у России военную помощь, заявил посол Армении
© РИА Новости, Рамиль СитдиковЧрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян
© РИА Новости, Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Речь в обращении Еревана к РФ идет в том числе о возможной военной помощи, ее масштабы обсудят в ходе консультаций, заявил РИА новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к РФ с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности. В МИД РФ заявили, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.
"Возможность такая есть", - заявил посол, отвечая на вопрос, идет ли речь о возможном запросе Ереваном военной помощи у РФ.
"В соответствии с нашим межгосударственным договором речь идет о незамедлительном проведении консультаций, так как мы считаем, что угроза непосредственно уже у наших границ, а в некоторых случаях - на нашей территории. Поэтому мы считаем, что можно ссылаться на двусторонний договор, который у нас существует. Речь идет о консультациях, дабы зафиксировать масштаб помощи, вид помощи, которая необходима, другие детали", - заявил посол.
"Думаю, мы получим соответствующую реакцию российской стороны. Далее уже будут работать соответствующие ведомства", - подчеркнул он.