https://ria.ru/20201031/armeniya-1582442510.html

Ереван может запросить у России военную помощь, заявил посол Армении

Ереван может запросить у России военную помощь, заявил посол Армении

Речь в обращении Еревана к РФ идет в том числе о возможной военной помощи, ее масштабы обсудят в ходе консультаций, заявил РИА новости посол Армении в Москве... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T14:04

2020-10-31T14:04

2020-10-31T14:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

вардан тоганян

москва

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Речь в обращении Еревана к РФ идет в том числе о возможной военной помощи, ее масштабы обсудят в ходе консультаций, заявил РИА новости посол Армении в Москве Вардан Тоганян.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил обращение к РФ с просьбой начать консультации по вопросу содействия Армении в обеспечении безопасности. В МИД РФ заявили, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении."Возможность такая есть", - заявил посол, отвечая на вопрос, идет ли речь о возможном запросе Ереваном военной помощи у РФ."Думаю, мы получим соответствующую реакцию российской стороны. Далее уже будут работать соответствующие ведомства", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582410198.html

https://ria.ru/20201031/azerbaydzhan-1582437467.html

москва

ереван

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, вардан тоганян, москва, ереван, армения, в мире