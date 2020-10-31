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Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка
Старт второй ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется на 28 ноября, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T01:05
2020-10-31T01:05
россия
земля
плесецк (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Старт второй ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется на 28 ноября, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.В июне другой источник агентства в отрасли рассказал, что пуск предварительно намечен на 3 ноября. В августе генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что старт планируется в ноябре.По его словам, примерно за 10 дней до пуска ракету в первый раз вывезут на стартовый комплекс Плесецка для тестовой заправки.Другой источник подтвердил дату пуска.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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россия, земля, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин, москва

Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка

01:05 31.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Старт второй ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется на 28 ноября, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
В июне другой источник агентства в отрасли рассказал, что пуск предварительно намечен на 3 ноября. В августе генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что старт планируется в ноябре.
"Пуск "Ангары-А5" намечается на 28 ноября", - сказал собеседник агентства.
По его словам, примерно за 10 дней до пуска ракету в первый раз вывезут на стартовый комплекс Плесецка для тестовой заправки.
"После этого топливо с ракеты сольют и ее транспортируют для заправки разгонного блока "Бриз-М". Затем она будет снова вывезена на стартовый комплекс для подготовки к пуску", - добавил источник.
Другой источник подтвердил дату пуска.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 03:15РИА Наука
На повышение грузоподъемности "Ангары" потратят 20 миллиардов рублей
 
РоссияЗемляПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинМосква
 
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