https://ria.ru/20201031/angara-1582397399.html

Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка

Источник назвал дату старта второй тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка

Старт второй ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется на 28 ноября, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T01:05

2020-10-31T01:05

2020-10-31T01:05

россия

земля

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космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Старт второй ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк планируется на 28 ноября, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.В июне другой источник агентства в отрасли рассказал, что пуск предварительно намечен на 3 ноября. В августе генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что старт планируется в ноябре.По его словам, примерно за 10 дней до пуска ракету в первый раз вывезут на стартовый комплекс Плесецка для тестовой заправки.Другой источник подтвердил дату пуска.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" был осуществлен в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20201026/angara-1581503923.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, плесецк (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин, москва