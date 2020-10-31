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https://ria.ru/20201031/alcohol-1582467178.html
Названа допустимая ежедневная доза алкоголя
Названа допустимая ежедневная доза алкоголя
Воздействие алкоголя на здоровье зависит от количества выпитого, говорится в публикации Business Insider. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:49
2020-10-31T18:19
здоровье
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Воздействие алкоголя на здоровье зависит от количества выпитого, говорится в публикации Business Insider. Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют женщинам в день пить не более одного бокала вина, мужчинам — не более двух. Ранее в журнале Американского кардиологического колледжа были опубликованы результаты исследования, согласно которым потребление не более 14 бокалов вина в неделю на 21 процент снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. Для женщин максимальная доза составляла семь бокалов в неделю, при этом вероятность смерти от болезней сердца снижалась на 34 процента. Гилстрап объяснила, что проведенное исследование не призывает никого пить ради здоровья сердечно-сосудистой системы. При этом исследование, проведенное Американским кардиологическим колледжем, показало, что даже умеренное потребление алкоголя, от семи до тринадцати бокалов в неделю, повышает риск гипертензии на 53 процента. Повышенное давление — основной фактор, влияющий на появление болезней сердца. Кроме того, проведенное в 2018 году исследование на основе данных из 195 стран показало, что лучше не пить вообще. Гилстрап добавила, что польза красного вина может быть переоцененной. Среди полезных веществ, содержащихся в этом напитке, отмечают антиоксиданты и флавоноиды. Однако они содержатся и в других продуктах — орехах, фруктах, ягодах, чае, шпинате, темном шоколаде.
https://ria.ru/20201025/pokhmele-1581420469.html
https://rsport.ria.ru/20200929/alkogol-1577916084.html
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здоровье, общество

Названа допустимая ежедневная доза алкоголя

17:49 31.10.2020 (обновлено: 18:19 31.10.2020)
 
© Depositphotos / Valentyn_VolkovСырная тарелка с бокалом вина
Сырная тарелка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Depositphotos / Valentyn_Volkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Воздействие алкоголя на здоровье зависит от количества выпитого, говорится в публикации Business Insider.
Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют женщинам в день пить не более одного бокала вина, мужчинам — не более двух.

"Если потреблять больше, потеряются возможные полезные свойства, а им на смену придет вредное воздействие", — отмечает кардиолог Медцентра Дартмута-Хичкока Лорен Гилстрап.

Ранее в журнале Американского кардиологического колледжа были опубликованы результаты исследования, согласно которым потребление не более 14 бокалов вина в неделю на 21 процент снижало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин. Для женщин максимальная доза составляла семь бокалов в неделю, при этом вероятность смерти от болезней сердца снижалась на 34 процента.
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Гилстрап объяснила, что проведенное исследование не призывает никого пить ради здоровья сердечно-сосудистой системы.
"Но те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этой привычки", — пояснила специалист.
При этом исследование, проведенное Американским кардиологическим колледжем, показало, что даже умеренное потребление алкоголя, от семи до тринадцати бокалов в неделю, повышает риск гипертензии на 53 процента. Повышенное давление — основной фактор, влияющий на появление болезней сердца. Кроме того, проведенное в 2018 году исследование на основе данных из 195 стран показало, что лучше не пить вообще.
Гилстрап добавила, что польза красного вина может быть переоцененной. Среди полезных веществ, содержащихся в этом напитке, отмечают антиоксиданты и флавоноиды. Однако они содержатся и в других продуктах — орехах, фруктах, ягодах, чае, шпинате, темном шоколаде.
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