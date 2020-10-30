https://ria.ru/20201030/zoopark-1582117948.html
Зоопарк Москвы показал тайную охоту манула Тимофея
Зоопарк Москвы показал тайную охоту манула Тимофея
Московский зоопарк опубликовал видео "самой ожидаемой охоты" последнего времени — как манул Тимофей вышел за добычей. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T00:18
2020-10-30T00:18
2020-10-30T00:31
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео "самой ожидаемой охоты" последнего времени — как манул Тимофей вышел за добычей.По словам сотрудников, Тимофей прибыл в зоопарк уже довольно давно, но попался на глаза лишь немногим посетителям. "Счастливых очевидцев можно пересчитать по пальцам", - уточняют в соосаде.Сотрудники поясняют, что и сами долго этого ждали: "Видео — итог наших многочисленных засад". Также эксперты отметили, что "Тимофей может показаться несколько "в теле". Но приближаются холода, и для манулов совершенно естественно набирать небольшой дополнительный вес, иначе им было бы сложно выжить в суровые степные зимы.
https://ria.ru/20200718/1574543569.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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