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Зоопарк Москвы показал тайную охоту манула Тимофея

Зоопарк Москвы показал тайную охоту манула Тимофея

Московский зоопарк опубликовал видео "самой ожидаемой охоты" последнего времени — как манул Тимофей вышел за добычей. РИА Новости, 30.10.2020

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео "самой ожидаемой охоты" последнего времени — как манул Тимофей вышел за добычей.По словам сотрудников, Тимофей прибыл в зоопарк уже довольно давно, но попался на глаза лишь немногим посетителям. "Счастливых очевидцев можно пересчитать по пальцам", - уточняют в соосаде.Сотрудники поясняют, что и сами долго этого ждали: "Видео — итог наших многочисленных засад". Также эксперты отметили, что "Тимофей может показаться несколько "в теле". Но приближаются холода, и для манулов совершенно естественно набирать небольшой дополнительный вес, иначе им было бы сложно выжить в суровые степные зимы.

https://ria.ru/20200718/1574543569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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