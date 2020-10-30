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Зоопарк Москвы показал тайную охоту манула Тимофея
Зоопарк Москвы показал тайную охоту манула Тимофея
Московский зоопарк опубликовал видео "самой ожидаемой охоты" последнего времени — как манул Тимофей вышел за добычей. РИА Новости, 30.10.2020
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео "самой ожидаемой охоты" последнего времени — как манул Тимофей вышел за добычей.По словам сотрудников, Тимофей прибыл в зоопарк уже довольно давно, но попался на глаза лишь немногим посетителям. "Счастливых очевидцев можно пересчитать по пальцам", - уточняют в соосаде.Сотрудники поясняют, что и сами долго этого ждали: "Видео — итог наших многочисленных засад". Также эксперты отметили, что "Тимофей может показаться несколько "в теле". Но приближаются холода, и для манулов совершенно естественно набирать небольшой дополнительный вес, иначе им было бы сложно выжить в суровые степные зимы.
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животные, туризм, туристы, новости - туризм, московский зоопарк, москва

Зоопарк Москвы показал тайную охоту манула Тимофея

00:18 30.10.2020 (обновлено: 00:31 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМанул
Манул - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал видео "самой ожидаемой охоты" последнего времени — как манул Тимофей вышел за добычей.
По словам сотрудников, Тимофей прибыл в зоопарк уже довольно давно, но попался на глаза лишь немногим посетителям. "Счастливых очевидцев можно пересчитать по пальцам", - уточняют в соосаде.
Сотрудники поясняют, что и сами долго этого ждали: "Видео — итог наших многочисленных засад". Также эксперты отметили, что "Тимофей может показаться несколько "в теле". Но приближаются холода, и для манулов совершенно естественно набирать небольшой дополнительный вес, иначе им было бы сложно выжить в суровые степные зимы.
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