https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582385972.html

Число раненных при землетрясении в Турции выросло до 709 человек

Число раненных при землетрясении в Турции выросло до 709 человек

Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 709, погибли 17 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T22:22

2020-10-30T22:22

2020-10-31T00:27

землетрясение в эгейском море

турция

измир

в мире

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АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. Число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 709, погибли 17 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны."Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий", — добавили в ведомстве.Отмечается, что после землетрясения было зафиксировано 170 афтершоков максимальной магнитудой 5,1.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.По сообщениям СМИ, на острове Самос погибли два ребенка, еще 20 человек получили ранения. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.По сообщению российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.Позднее агентство Anadolu сообщило, что у берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Эпицентр находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.

https://ria.ru/20201030/video-1582372634.html

турция

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-30T22:22 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, турция, измир, в мире