Число раненных при землетрясении в Турции выросло до 709 человек
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.
В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.
В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.
Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.
Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.
Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.