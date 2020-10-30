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https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582369751.html
ЕС и НАТО готовы помочь пострадавшим от землетрясения в Эгейском море
ЕС и НАТО готовы помочь пострадавшим от землетрясения в Эгейском море
ЕС и НАТО готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения на Самосе и в Измире, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T20:09
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землетрясение в эгейском море
мид германии
нато
евросоюз
греция
турция
измир
в мире
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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. ЕС и НАТО готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения на Самосе и в Измире, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.По последним данным, в Турции погибли 12 человек и 419 получили ранения. В Греции сообщалось о двух погибших детях и четырех раненых.
https://ria.ru/20201030/zemletryaseniya-1582340678.html
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землетрясение в эгейском море, мид германии, нато, евросоюз, греция, турция, измир, в мире

ЕС и НАТО готовы помочь пострадавшим от землетрясения в Эгейском море

20:09 30.10.2020 (обновлено: 20:19 30.10.2020)
 
© AP Photo / Michael SvarniasПоследствия землетрясения на острове Самос в Греции
Последствия землетрясения на острове Самос в Греции - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / Michael Svarnias
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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. ЕС и НАТО готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения на Самосе и в Измире, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Землетрясение на Самосе и в Измире бьет нас в самое сердце. Мы думаем о жертвах и их семьях и надеемся, что поиск выживших увенчается успехом. ЕС и НАТО готовы оказать помощь. Большое спасибо всем, кто работает на месте", - написал министр в Twitter.

Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
18:42
Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.
По последним данным, в Турции погибли 12 человек и 419 получили ранения. В Греции сообщалось о двух погибших детях и четырех раненых.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

По меньшей мере 12 человек погибли.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более 400 пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
 
Землетрясение в Эгейском мореМИД ГерманииНАТОЕвросоюзГрецияТурцияИзмирВ мире
 
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