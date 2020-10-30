https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582369751.html

ЕС и НАТО готовы помочь пострадавшим от землетрясения в Эгейском море

ЕС и НАТО готовы помочь пострадавшим от землетрясения в Эгейском море

ЕС и НАТО готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения на Самосе и в Измире, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:09

2020-10-30T20:09

2020-10-30T20:19

землетрясение в эгейском море

мид германии

нато

евросоюз

греция

турция

измир

в мире

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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. ЕС и НАТО готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения на Самосе и в Измире, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви. По данным посольства РФ в Анкаре, информации о россиянах, пострадавших при землетрясении в Измире, пока нет, не поступало никаких обращений.По последним данным, в Турции погибли 12 человек и 419 получили ранения. В Греции сообщалось о двух погибших детях и четырех раненых.

https://ria.ru/20201030/zemletryaseniya-1582340678.html

греция

турция

измир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, мид германии, нато, евросоюз, греция, турция, измир, в мире