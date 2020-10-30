https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582366958.html

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12

В результате землетрясения на западе Турции погибли 12 человек и 438 пострадали, заявил в телеобращении к нации президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:49

2020-10-30T19:49

2020-10-30T20:33

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. В результате землетрясения на западе Турции погибли 12 человек и 438 пострадали, заявил в телеобращении к нации президент республики Тайип Эрдоган.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения также зафиксировали на греческом острове Самос. По сообщениям СМИ, там погибли два ребенка. По сообщению российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.Позднее агентство Anadolu сообщило, что у берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Его эпицентр находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны. О последствиях подземных толчков пока не сообщается.

турция

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-30T19:49 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, турция, в мире