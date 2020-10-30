https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582347832.html

В Греции из-за землетрясения погибли два школьника

В Греции из-за землетрясения погибли два школьника

Двое детей, мальчик и девочка, погибли в результате землетрясения на острове Самос, они были раздавлены рухнувшей стеной, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:31

2020-10-30T18:31

2020-10-30T18:38

землетрясение в эгейском море

греция

в мире

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АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Двое детей, мальчик и девочка, погибли в результате землетрясения на острове Самос, они были раздавлены рухнувшей стеной, сообщило греческое общественное телевидение ERT.По словам корреспондента ERT, дети шли по узкой улице города, когда рухнула стена.Из-под завалов детей извлекли сотрудники скорой помощи и спасатели.Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582343498.html

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, греция, в мире