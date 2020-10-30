https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582347832.html
В Греции из-за землетрясения погибли два школьника
В Греции из-за землетрясения погибли два школьника
Двое детей, мальчик и девочка, погибли в результате землетрясения на острове Самос, они были раздавлены рухнувшей стеной, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:31
2020-10-30T18:31
2020-10-30T18:38
землетрясение в эгейском море
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203824_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_864804b1a816cd6f773c23e5bca45db9.jpg
АФИНЫ, 30 окт – РИА Новости. Двое детей, мальчик и девочка, погибли в результате землетрясения на острове Самос, они были раздавлены рухнувшей стеной, сообщило греческое общественное телевидение ERT.По словам корреспондента ERT, дети шли по узкой улице города, когда рухнула стена.Из-под завалов детей извлекли сотрудники скорой помощи и спасатели.Мощное землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир. Греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582343498.html
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203824_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1caa6d5c1eb014ab197dddd193622720.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение в эгейском море, греция, в мире