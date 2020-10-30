Число погибших при землетрясении в Турции возросло до шести

АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. По последним данным, шесть человек погибли в результате землетрясения в Измире на западе Турции, 321 получили ранения.Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.Уточняется, что спасатели работают на завалах 12 зданий. Ранее сообщалось, что в ходе операции из-под обломков вывели не менее 70 человек. Страны региона заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия. Так, в Минобороны Израиля сообщили, что глава ведомства Бени Ганц поручил армии подготовиться к оказанию экстренной помощи пострадавшей республике.Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в послании своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу выразил сожаление в связи с ЧП и также заявил, что Тегеран готов оказать Анкаре любую помощь. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, легкие ранения получили четыре человека.По данным российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, пока нет.
АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. По последним данным, шесть человек погибли в результате землетрясения в Измире на западе Турции, 321 получили ранения.
Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.
Уточняется, что спасатели работают на завалах 12 зданий.
Ранее сообщалось, что в ходе операции из-под обломков вывели не менее 70 человек.
Страны региона заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия. Так, в Минобороны Израиля сообщили, что глава ведомства Бени Ганц поручил армии подготовиться к оказанию экстренной помощи пострадавшей республике.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в послании своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу выразил сожаление в связи с ЧП и также заявил, что Тегеран готов оказать Анкаре любую помощь.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.
Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире.
Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, легкие ранения получили четыре человека.
По данным российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, пока нет.
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