https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582319765.html

При мощном землетрясении в Турции пострадали 120 человек, четверо погибли

При мощном землетрясении в Турции пострадали 120 человек, четверо погибли

Жертвами мощного землетрясения в Измире на западе Турции стали как минимум четыре человека, 120 получили ранения, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:54

2020-10-30T16:54

2020-10-30T20:12

измир

турция

в мире

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АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. Жертвами мощного землетрясения в Измире на западе Турции стали как минимум четыре человека, 120 получили ранения, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.Турецкие сейсмологи оценивают магнитуду землетрясения в 6,6. Эпицентр находился в районе города Сеферихисар. В Измире обрушились по меньшей мере 20 зданий. Из-под завалов уже извлекли около 70 человек.Подземные толчки магнитудой до 6,9 ощущали и на греческих островах. На острове Самос обрушилась часть церкви, при этом пострадал один человек. Кроме того, землетрясение вызвало небольшое цунами, в Сеферихисаре затопило прибрежные улицы.Как сообщает российское посольство в Анкаре, сведений о россиянах среди пострадавших пока нет, в дипмиссию за помощью никто не обращался. По данным Ассоциации туроператоров России, в Измире сейчас могут находиться не более сотни российских туристов.

измир

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

измир, турция, в мире