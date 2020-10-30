При мощном землетрясении в Турции пострадали 120 человек, четверо погибли
16:54 30.10.2020 (обновлено: 20:12 30.10.2020)
Турецкие сейсмологи оценивают магнитуду землетрясения в 6,6. Эпицентр находился в районе города Сеферихисар. В Измире обрушились по меньшей мере 20 зданий. Из-под завалов уже извлекли около 70 человек.
Подземные толчки магнитудой до 6,9 ощущали и на греческих островах. На острове Самос обрушилась часть церкви, при этом пострадал один человек. Кроме того, землетрясение вызвало небольшое цунами, в Сеферихисаре затопило прибрежные улицы.
Как сообщает российское посольство в Анкаре, сведений о россиянах среди пострадавших пока нет, в дипмиссию за помощью никто не обращался. По данным Ассоциации туроператоров России, в Измире сейчас могут находиться не более сотни российских туристов.
© AP Photo / DHAПоследствия землетрясения в Измире
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Последствия землетрясения в Измире
© AP Photo / DHA
© AP Photo / Ismail Gokmen
Люди на улице Измира во время землетрясения
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Люди на улице Измира во время землетрясения
© AP Photo / Ismail Gokmen
4 из 5
Последствия землетрясения в Измире
© AP Photo / DHA
5 из 5
Люди на улице Измира во время землетрясения
© AP Photo / Ismail Gokmen