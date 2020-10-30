https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582318824.html

Главы МИД Турции и Греции договорились о взаимопомощи после землетрясения

Главы МИД Турции и Греции договорились о взаимопомощи после землетрясения

Министры иностранных делах Турции Мевлют Чапвушоглу и Греции Никос Дендиас договорились о взаимопомощи после землетрясения, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:49

2020-10-30T16:49

2020-10-30T19:17

землетрясение в эгейском море

никос дендиас

измир (провинция)

греция

турция

в мире

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министры иностранных делах Турции Мевлют Чапвушоглу и Греции Никос Дендиас договорились о взаимопомощи после землетрясения, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.Он добавил, что стороны также договорились оставаться на постоянном контакте.

https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582312647.html

измир (провинция)

греция

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, никос дендиас, измир (провинция), греция, турция, в мире