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https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582318824.html
Главы МИД Турции и Греции договорились о взаимопомощи после землетрясения
Главы МИД Турции и Греции договорились о взаимопомощи после землетрясения
Министры иностранных делах Турции Мевлют Чапвушоглу и Греции Никос Дендиас договорились о взаимопомощи после землетрясения, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:49
2020-10-30T19:17
землетрясение в эгейском море
никос дендиас
измир (провинция)
греция
турция
в мире
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министры иностранных делах Турции Мевлют Чапвушоглу и Греции Никос Дендиас договорились о взаимопомощи после землетрясения, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.Он добавил, что стороны также договорились оставаться на постоянном контакте.
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измир (провинция)
греция
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землетрясение в эгейском море, никос дендиас, измир (провинция), греция, турция, в мире

Главы МИД Турции и Греции договорились о взаимопомощи после землетрясения

16:49 30.10.2020 (обновлено: 19:17 30.10.2020)
 
© REUTERS / Tuncay DersinliogluПоследствия землетрясения в Измире, Турция
Последствия землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министры иностранных делах Турции Мевлют Чапвушоглу и Греции Никос Дендиас договорились о взаимопомощи после землетрясения, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.
Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

По меньшей мере 12 человек погибли.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более 400 пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
"Глава МИД Греции (Никос) Дендиас позвонил нашему министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу и выразил сочувствие в связи с произошедшим в Измире землетрясением. Оба министра договорились, в случае необходимости, о взаимной помощи и поддержке", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что стороны также договорились оставаться на постоянном контакте.
Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
Вчера, 16:27
Посольство не располагает данными о пострадавших в Турции россиянах
 
Землетрясение в Эгейском мореНикос ДендиасИзмир (провинция)ГрецияТурцияВ мире
 
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