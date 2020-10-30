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Глава КС Украины обратился к Зеленскому
Глава КС Украины обратился к Зеленскому
Судьи Конституционного суда Украины хотят пообщаться в любом формате с президентом страны Владимиром Зеленским, предложившим распустить КС, заявил на брифинге в РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T15:06
2020-10-30T15:06
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Судьи Конституционного суда Украины хотят пообщаться в любом формате с президентом страны Владимиром Зеленским, предложившим распустить КС, заявил на брифинге в пятницу глава суда Александр Тупицкий.Ранее Тупицкий заявил, что у него была запланирована встреча с Зеленским для обсуждения обеспечения нормальной деятельности суда, но она не состоялась.Он также обратился к спикеру Верховной рады Украины. "Нам также необходимо общение, на необходимые разрешенные законом формы работы", - сказал Тупицкий.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и таким, которое принято не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Работа Единого реестра электронных деклараций была возобновлена.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Глава КС Украины обратился к Зеленскому

15:06 30.10.2020
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Судьи Конституционного суда Украины хотят пообщаться в любом формате с президентом страны Владимиром Зеленским, предложившим распустить КС, заявил на брифинге в пятницу глава суда Александр Тупицкий.
Ранее Тупицкий заявил, что у него была запланирована встреча с Зеленским для обсуждения обеспечения нормальной деятельности суда, но она не состоялась.
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"Хочу обратиться к президенту. Мы, Конституционный суд, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его, или как он определит, в любом формате – с журналистами, потом без журналистов… надо убрать искусственный конфликт, он никому не нужен", - сказал Тупицкий.

Он также обратился к спикеру Верховной рады Украины. "Нам также необходимо общение, на необходимые разрешенные законом формы работы", - сказал Тупицкий.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и таким, которое принято не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Работа Единого реестра электронных деклараций была возобновлена.
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