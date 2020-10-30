https://ria.ru/20201030/zelenskiy-1582293868.html

Глава КС Украины обратился к Зеленскому

Глава КС Украины обратился к Зеленскому

Судьи Конституционного суда Украины хотят пообщаться в любом формате с президентом страны Владимиром Зеленским, предложившим распустить КС, заявил на брифинге в РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T15:06

2020-10-30T15:06

2020-10-30T15:06

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Судьи Конституционного суда Украины хотят пообщаться в любом формате с президентом страны Владимиром Зеленским, предложившим распустить КС, заявил на брифинге в пятницу глава суда Александр Тупицкий.Ранее Тупицкий заявил, что у него была запланирована встреча с Зеленским для обсуждения обеспечения нормальной деятельности суда, но она не состоялась.Он также обратился к спикеру Верховной рады Украины. "Нам также необходимо общение, на необходимые разрешенные законом формы работы", - сказал Тупицкий.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и таким, которое принято не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Работа Единого реестра электронных деклараций была возобновлена.

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире