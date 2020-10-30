Глава КС Украины обратился к Зеленскому
КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Судьи Конституционного суда Украины хотят пообщаться в любом формате с президентом страны Владимиром Зеленским, предложившим распустить КС, заявил на брифинге в пятницу глава суда Александр Тупицкий.
Ранее Тупицкий заявил, что у него была запланирована встреча с Зеленским для обсуждения обеспечения нормальной деятельности суда, но она не состоялась.
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"Хочу обратиться к президенту. Мы, Конституционный суд, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его, или как он определит, в любом формате – с журналистами, потом без журналистов… надо убрать искусственный конфликт, он никому не нужен", - сказал Тупицкий.
Он также обратился к спикеру Верховной рады Украины. "Нам также необходимо общение, на необходимые разрешенные законом формы работы", - сказал Тупицкий.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и таким, которое принято не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС. В пятницу Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава КС и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Работа Единого реестра электронных деклараций была возобновлена.
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