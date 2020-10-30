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В канализации элитного района нашли засор размером со слона
В канализации элитного района нашли засор размером со слона
Рабочие очистили канализацию от огромной жировой пробки весом в десять тонн в элитном районе Белгравия в центре Лондона, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T16:08
2020-10-30T16:08
канализация
великобритания
лондон
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рабочие очистили канализацию от огромной жировой пробки весом в десять тонн в элитном районе Белгравия в центре Лондона, сообщает The Sun.Засор уже успели прозвать "жировым монстром": его длина составляла около 300 метров, а вес был сопоставим с массой взрослого слона. Сообщается, что группе рабочих приходилось даже использовать руки вместо инструментов, чтобы расчистить труднодоступные участки канализации.Как отмечается, засор образовался из-за скопления жира, влажных салфеток и ряда других несмываемых предметов. Представитель компании Thames Water, которая обслуживает лондонские канализации, напомнил, что в санузлы разрешено смывать только туалетную бумагу.
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великобритания
лондон
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канализация, великобритания, лондон, в мире

В канализации элитного района нашли засор размером со слона

16:08 30.10.2020
 
© AFP 2020 / Adrian DennisРаботники компании Thames Water в Лондоне
Работники компании Thames Water в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AFP 2020 / Adrian Dennis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рабочие очистили канализацию от огромной жировой пробки весом в десять тонн в элитном районе Белгравия в центре Лондона, сообщает The Sun.
Засор уже успели прозвать "жировым монстром": его длина составляла около 300 метров, а вес был сопоставим с массой взрослого слона. Сообщается, что группе рабочих приходилось даже использовать руки вместо инструментов, чтобы расчистить труднодоступные участки канализации.
Как отмечается, засор образовался из-за скопления жира, влажных салфеток и ряда других несмываемых предметов. Представитель компании Thames Water, которая обслуживает лондонские канализации, напомнил, что в санузлы разрешено смывать только туалетную бумагу.
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КанализацияВеликобританияЛондонВ мире
 
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