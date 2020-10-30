https://ria.ru/20201030/zasor-1582307526.html

В канализации элитного района нашли засор размером со слона

В канализации элитного района нашли засор размером со слона

Рабочие очистили канализацию от огромной жировой пробки весом в десять тонн в элитном районе Белгравия в центре Лондона, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T16:08

2020-10-30T16:08

2020-10-30T16:08

канализация

великобритания

лондон

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рабочие очистили канализацию от огромной жировой пробки весом в десять тонн в элитном районе Белгравия в центре Лондона, сообщает The Sun.Засор уже успели прозвать "жировым монстром": его длина составляла около 300 метров, а вес был сопоставим с массой взрослого слона. Сообщается, что группе рабочих приходилось даже использовать руки вместо инструментов, чтобы расчистить труднодоступные участки канализации.Как отмечается, засор образовался из-за скопления жира, влажных салфеток и ряда других несмываемых предметов. Представитель компании Thames Water, которая обслуживает лондонские канализации, напомнил, что в санузлы разрешено смывать только туалетную бумагу.

https://ria.ru/20181122/1533243683.html

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лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канализация, великобритания, лондон, в мире