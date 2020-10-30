https://ria.ru/20201030/zapret-1582389913.html

В Польше националисты напали на участников митинга против запрета абортов

В Польше националисты напали на участников митинга против запрета абортов

На митингах против запрета абортов в Варшаве прошли столкновения между протестующими, полицией и националистами, сообщил Sputnik International. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T23:06

2020-10-30T23:06

2020-10-30T23:51

рафал тшасковски

ярослав качиньский

польша

вроцлав

люблин

варшава

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. На митингах против запрета абортов в Варшаве прошли столкновения между протестующими, полицией и националистами, сообщил Sputnik International.Силовики начали задерживать участников акций несколько часов назад, некоторое время спустя к подавлению протестов присоединились националисты. Они применяли пиротехнику и газовые баллончики. В одной из таких стычек пострадал депутат сейма и бывший министр внутренних дел страны Бартломей Сенкевич.Также сообщается о скоплениях националистов в масках, которых называют "боевиками Качиньского".По разным оценкам, в Варшаве в протестах принимают участие от 50 до 80 тысяч человек. "На Замковой площади и площади де Голля в драки с участниками протестов пытались вступить группы лиц, которых полицейские идентифицировали как футбольных псевдоболельщиков. Они бросали различные предметы, в том числе бутылки и камни, использовали пиротехнику", — сообщила радиостанция RMF FM. По ее данным, несколько колонн протестующих, соединившись в центре Варшавы, движутся в микрорайон Золибож к дому главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Его считают главным вдохновителем ужесточения законодательства об абортах.Акции проходят не только в столице, но и в Гданьске, Люблине, Вроцлаве и других польских городах. Участники митингов выкрикивают лозунги: "Мое тело — мое дело", "Я думаю, чувствую, решаю". В Варшаве в акции принимает участие мэр города Рафал Тшасковский.Ранее правящая коалиция "Объединенные правые" под руководством Качиньского обратилась в Конституционный суд с просьбой пересмотреть законодательство, касающееся абортов. На прошлой неделе суд запретил искусственно прерывать беременность при патологии плода. Осталось лишь два основания для этой медицинской процедуры: если женщина забеременела после изнасилования и если беременность угрожает ее жизни. После этого в стране начались протесты.

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вроцлав

люблин

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафал тшасковски, ярослав качиньский, польша, вроцлав, люблин, варшава, в мире