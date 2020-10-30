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Подросток рассказал о "единственной на 25 миллионов" яичнице
Подросток рассказал о "единственной на 25 миллионов" яичнице
Подросток из Австралии по имени Тайлер Сейдел хотел сделать себе яичницу и увидел то, что происходит раз в 25 миллионов случаев, пишет издание ABC. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:19
2020-10-30T17:56
сиднейский университет
яйца
австралия
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подросток из Австралии по имени Тайлер Сейдел хотел сделать себе яичницу и увидел то, что происходит раз в 25 миллионов случаев, пишет издание ABC.По словам Тайлера, однажды утром он собирался приготовить себе на завтрак яйца: взяв одно из них и разбив его, он обнаружил внутри три желтка.Мать подростка решила сфотографировать находку сына. На вкус яйцо, признался Сейдел, было совсем обычным.Как рассказала Соня Лю из фонда исследования птицеводства Сиднейского университета, о яйцах с тремя желтками известно крайне мало, поскольку это "очень редкое явление"."Мне удалось найти некоторые данные British Egg Information Service, согласно которым яйцо с двумя желтками встречается один раз в тысячу случаев, а яйцо с тройным желтком — раз в 25 миллионов", — отметила Лю.Специалист добавила, что если бы каждый житель Австралии разбил бы по яйцу, то только один смог бы увидеть три желтка сразу.
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сиднейский университет, яйца, австралия, в мире

Подросток рассказал о "единственной на 25 миллионов" яичнице

13:19 30.10.2020 (обновлено: 17:56 30.10.2020)
 
© Flickr / veronika23Яичница
Яичница - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Flickr / veronika23
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подросток из Австралии по имени Тайлер Сейдел хотел сделать себе яичницу и увидел то, что происходит раз в 25 миллионов случаев, пишет издание ABC.
По словам Тайлера, однажды утром он собирался приготовить себе на завтрак яйца: взяв одно из них и разбив его, он обнаружил внутри три желтка.
"Я был очень удивлен, когда увидел это", — пояснил он, отметив, что яйца с двумя желтками ему встречались, а с тремя — никогда.
Мать подростка решила сфотографировать находку сына. На вкус яйцо, признался Сейдел, было совсем обычным.
Как рассказала Соня Лю из фонда исследования птицеводства Сиднейского университета, о яйцах с тремя желтками известно крайне мало, поскольку это "очень редкое явление".
"Мне удалось найти некоторые данные British Egg Information Service, согласно которым яйцо с двумя желтками встречается один раз в тысячу случаев, а яйцо с тройным желтком — раз в 25 миллионов", — отметила Лю.
Специалист добавила, что если бы каждый житель Австралии разбил бы по яйцу, то только один смог бы увидеть три желтка сразу.
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