https://ria.ru/20201030/yaytso-1582264078.html

Подросток рассказал о "единственной на 25 миллионов" яичнице

Подросток рассказал о "единственной на 25 миллионов" яичнице

Подросток из Австралии по имени Тайлер Сейдел хотел сделать себе яичницу и увидел то, что происходит раз в 25 миллионов случаев, пишет издание ABC. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:19

2020-10-30T13:19

2020-10-30T17:56

сиднейский университет

яйца

австралия

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подросток из Австралии по имени Тайлер Сейдел хотел сделать себе яичницу и увидел то, что происходит раз в 25 миллионов случаев, пишет издание ABC.По словам Тайлера, однажды утром он собирался приготовить себе на завтрак яйца: взяв одно из них и разбив его, он обнаружил внутри три желтка.Мать подростка решила сфотографировать находку сына. На вкус яйцо, признался Сейдел, было совсем обычным.Как рассказала Соня Лю из фонда исследования птицеводства Сиднейского университета, о яйцах с тремя желтками известно крайне мало, поскольку это "очень редкое явление"."Мне удалось найти некоторые данные British Egg Information Service, согласно которым яйцо с двумя желтками встречается один раз в тысячу случаев, а яйцо с тройным желтком — раз в 25 миллионов", — отметила Лю.Специалист добавила, что если бы каждый житель Австралии разбил бы по яйцу, то только один смог бы увидеть три желтка сразу.

https://ria.ru/20200929/blyuda-1577936809.html

австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сиднейский университет, яйца, австралия, в мире